„První noc je u nás v centru sice zdarma, ale často se stává, že k nám přijdou lidé se žádostí o ubytování a momentálně nemají žádnou hotovost nebo třeba čekají na vyřízení dávek či důchodu. Právě těmto lidem nyní můžete pomoci prostřednictvím projektu Daruj nocleh. Příspěvky jsou vedeny jako dar a jsou plně využity pouze pro výše zmíněný účel. O využití konkrétního příspěvku můžeme dárce také informovat, pokud by si to přál. Předem děkujeme za pomoc lidem v nouzi,“ popsal Deníku okolnosti, proč projekt vznikl a jak bude fungovat, ředitel Azylového centra Jan Kalla.

Minimální suma začíná na pětapadesáti korunách, maximální výše limit nemá, je jen na vás, kolik se rozhodnete přispět a tím tak zajistíte teplou postel někomu potřebnému. Číslo účtu: 86-7332050217/0100, prosím vždy uvádějte variabilní symbol 777. Pokud preferujete věnovat finanční dar osobně, můžete přijít přímo do Azylového centra, které sídlí na adrese Určická 101, Prostějov.

Vysoké cíle Azylového centra

Cílem Azylového centra, jehož součástí je i Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi, je navracet lidi v těžkých situacích zpět do života. Je to vysoký cíl, ale není nedosažitelný. Ačkoliv závisí na mnoha proměnných - ochotě klientů spolupracovat a nechat si pomoct a poradit od sociálních pracovníků, tak i na chování a přístupu široké veřejnosti. Jsme to právě my, kdo tyto lidi mnohdy vylučuje, neprávem soudí a tím jim znesnadňuje jejich návrat zpět.

„Za dobu fungování azylového centra, jsou tu stovky lidí, kteří odešli do normálního života, a které potkávám takřka denně ve městě. Jednodušší je samozřejmě návrat v rámci skupiny osamělých maminek s dětmi. Jejich motivace je mnohem větší a úspěšnost jde s tím ruku v ruce,“ podotýká Kalla.

Vánoce v centru

Od samotného počátku, kdy Azylové centrum začalo v Prostějově fungovat, se pracovníci snaží jeho klientům zajistit vánoční svátky a to nejen pomocí vánočního stromečku, ale i tradiční štědrovečerní večeří, která je pro všechny klienty zdarma. Současně se

Azylové centrum zapojilo i v letošním roce do projektu města Prostějova, Strom splněných přání, kde centrum myslí hlavně na své nejmenší klienty a jejich rodiče.

„Chtěl bych touto cestou proto veřejnosti moc poděkovat za solidaritu, protože k nám do centra lidi sami od sebe vozí hračky, oblečení nebo třeba kočárky, dodal na závěr ředitel Kalla.

Plány do budoucna

Letos centrum nakoupilo na zkoušku dvě iglou – mobilní přístřešky pro lidi bez domova, kteří preferují zůstat i přes mrazivé noci venku. Pro rok 2020 navíc plánují v centru rozšířit své služby o kontejnerové bydlení a tím navýšit stávající kapacitu o dvanáct míst.