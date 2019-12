I proto se v Prostějově již po osmé uskuteční akce Strom splněných přání, která si klade za cíl jediné, vykouzlit úsměvy a obdarovat děti z dětských domovů a také seniory. Nad projektem drží od samého počátku záštitu Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s olomouckým spolkem Dobré místo pro život.

„Nejdříve jsme pomáhali plnit přání pouze dětem z dětských domovů, postupně jsme však své centrum pozornosti zaměřili i na osamělé seniory v domovech. Na klienty z Domova Daliborka, Jesence, Prostějova, ADP-SANCO – Domu domácí péče a samozřejmě také na děti z místního Azylového centra Prostějov či děti ze sociálně slabých rodin, o které pečují SOS Kompas Prostějov. Svůj seznam přání si nově mohou psát i klienti z Léčebny dlouhodobě nemocných v prostějovské nemocnici,“ prozradila Deníku předsedkyně Okrašlovacího spolku, Milada Sokolová.

A jak tedy projekt přesně funguje? Veškerá přání dětí, seniorů či dlouhodobě nemocných jsou zveřejněná na webových odkazech:

https://www.dobremistoprozivot.cz/stromProstejov2019

https://www.dobremistoprozivot.cz/stromProstejovSeniori2019

Ty stačí rozkliknout, podle toho, zda chcete obdarovat dítě nebo seniora a pak už jen stačí zvolit dárek, který ještě není rezervovaný. Zakoupená přání můžete odevzdávat buď na adrese Vrlova 7 v Prostějově, kde sídlí Okrašlovací spolek, anebo přímo na radnici.

„Letos se sešlo opravdu mnoho přání, téměř dvě stě čtyřicet. Bylo by skvělé, kdyby se všechny dárky odevzdaly v termínu do 12. prosince, protože pak teprve může začít práce s jejich tříděním a rozvozem do konkrétních domovů. Vzpomínám si, že minulý rok jsem měla doma v hale přes dvě stě dárků,“ dodala s úsměvem Sokolová.

Děti si napsaly většinou o hračky, výtvarné potřeby nebo oblečení, u seniorů převažují přání kosmetických balíčků. Dostat dárek je vždy krásné, ale darovat ho potřebným je ještě krásnější.