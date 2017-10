Politolog Jakub Lysek: Dosavadní vládní koalice může pokračovat

Řadu překvapení, i konec mnoha významných tváří v poslanecké sněmovny. Víkendové volby rozhodily karty a pro politology nadešel čas ke zhodnocení výsledků i možných následků. Obojího se chopil Jakub Lysek z katedry Politologie Univerzity Palackého v Olomouci.

Jakub LysekFoto: FF UP

Pane Lysku, mnozí komentátoři hovoří o překvapeních v podobě výsledku ANO 2011 či Starostů a nezávislých. I vy jste některé závěry voleb neočekával?



Ano, Překvapil mě hlavně propad ČSSD. Měla sice podle odhadů oslabit, ale navíc se část nerozhodnutých voličů od strany nakonec odvrátila. Překvapili mě i Piráti a STAN.



Z jakých konkrétních důvodů podle vás tyto tři strany překonaly, respektive naopak nedosáhly na očekávané výsledky?



Důvodem propadu u ČSSD je očekávání silného, charismatického lídra ze strany levicových voličů. Ti se obvykle orientují podle lídrů, méně podle programu. Všimněme si, že nejúspěšnější byla strana pod vedením Miloše Zemana a Jiřího Paroubka, méně už v dobách předsednictví Stanislava Grosse, Vladimíra Špidly nebo teď Bohuslava Sobotky. Lubomír Zaorálek je sice charismatičtější než Sobotka, ale neměl čas stranou vytáhnout. Obecně je pak vidět, že se voliči v Evropě odklánějí od tradičních sociálních demokratů a hledají spíše stranu vůdcovského typu.



Pirátům se pak podařilo oslovit prvovoliče, kteří přišli k urnám ve větším počtu než v roce 2013. STAN pak uspěla díky nerozhodnutým středopravicovým voličům, kteří odmítli podpořit TOP 09 a ODS pro ně byla příliš konzervativní.



Je do určité míry pro Andreje Babiše a jeho ANO 2011 skvělý volební výsledek svazující? Nově přeci nebude moct říkat, že za všechno můžou koaliční partneři, kteří mají třetinový mandát?



Přesně tak. Teď je to už jen na Andreji Babišovi. Politika bude hlavně z jeho dílny, do značné míry nezávislá na výsledné koalici.



Jaké jsou podle vás reálné koalice, která je nejpravděpodobnější?



Je několik variant. Třeba vládnutí ANO s podporou KSČM a SPD. Mě však přijde nejpravděpodobnější spolupráce ANO a ODS. Ani varianta obnovy současné koalice není vyloučená. Dokonce si myslím, že by pro ČSSD byla výhodnější než opozice. V té by se ztratila, protože za levici už jsou zde komunisté, dále řada jiných stran. Situace se navíc obrátila: nově by ČSSD mohla poukazovat na chyby politiky Andreje Babiše, coby šéfa nejsilnější vládní strany.



Mnohokrát před volbami zazněly obavy z ohrožení demokracie v zemi. Jsou podle vás na místě?



Přímo ohrožená není. Třeba ANO patří v Evropském parlamentu do nejliberálnější frakce Alde. Pokud by pak k ohrožení demokracie došlo, byly by to postupné kroky. Třeba útok na Českou televizi, rušení poplatků za ni, omezování financí pro humanitní obory, divadla a kulturu obecně. Nabízí se také otázka, zda má Andrej Babiš zájem měnit nynější systém nebo mu jde spíše o zisk.



Je podle vás reálnou možností i to, že se strany nedohodnou a situace skončí předčasnými volbami?



Vyloučené to není, ale nepravděpodobné ano. Nemusí zde být nutně klasická koaliční vláda.