"Poprvé v historii jsme se rozhodli vytvořit ultrasbillboard, navíc přímo na nejrušnější prostějovské ulici, který bude zvát fanoušky přímo do kotle," komentují Deníku představitelé Fans of Prostějov (FoP).

Celorepublikový unikát

"Nic podobného v Prostějově nikdy nebylo a troufáme si tvrdit, že ani jinde v republice ne. A pokud ano, tak by se to dalo jistě spočítat na prstech jedné ruky," dodávají zástupci FoP.

Úctyhodné výročí klubu

"Je tomu pár týdnů, co náš milovaný klub dosáhl 110 let své existence. A my tohle výročí chceme oslavit jak se sluší a patří," říkají fanoušci.

Hokejoví sprejeři vytvořili po Prostějově originální graffiti. Podívejte se

Obří plakát, který míjejí řidiči přijíždějící od obchodních center pod dálnicí D46, zve na blížící se play off druhé nejvyšší hokejové soutěže. "Na první čtvrtfinále, ve středu 8. března, jsme vytvořili velkolepé choreo, které se zapíše do dějin prostějovských tribun. Ale nezůstane jen u toho. V dalším průběhu play off se ještě k číslovce ´110´ vrátíme u další celo tribunové prezentace," sdělili fanoušci prostějovského hokeje.

Přichystána jsou čtyři velká chorea

"Příprava trvala několik týdnů. Můžeme směle tvrdit, že budou patřit mezi to nejpůsobivější, co kdy spatřilo světlo světa na prostějovském zimáku," zvou na originální podívanou Fans of Prostějov.

Hokejoví ultra umělci vyjádřili hrdost na své město v podobě graffiti

Play off vyjde na sto tisíc korun. "Nejedná se o levnou záležitost. Obracíme se na všechny fanoušky prostějovského hokeje, aby nám pomohli tuhle velkou show zaplatit. Pokud byste rádi podpořili náš klub a dění na tribunách, tak máte na výběr dvě možnosti," vzkazují veřejnosti ultras.

Přispět se dá i do kasičky

Jednou z možností je zakoupení suvenýrů z fanshopu FoP. "Ten bude až do konce sezóny při každém zápase o přestávkách u bubnu. Druhou možností je přispění do kasiček na druhém domácím čtvrtfinále," uzavírají Fans of Prostějov.

Soupeřem jsou Litoměřice

Prostějovští Jestřábi rozjedou čtvrtfinále play off na domácím ledě s Litoměřicemi ve středu 8. a čtvrtek 9. března. Oba zápasy se hrají od 18 hodin. Případné páté utkání by se v Prostějově hrálo ve středu 15. března, opět od 18 hodin.