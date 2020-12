Prostějovští policisté se ve zvýšené míře zaměřují na dohled nad veřejným pořádkem a prevenci při nakupování, zejména u větších nákupních center a nákupních galerií.

Chyběla srdečnost

"V letošním specifickém roce jsme však k tradiční akci museli přistoupit poněkud netypicky a s ohledem na vládní nařízení odbourat mnohdy až srdečné rozhovory s občany, ke kterým to v minulých letech v rámci snahy upozornit je na rizika spojená s nakupováním v předvánočním čase mnohdy sklouzlo. Přesto jsme na upozorňování občanů na rizika spojená s předvánočními nákupy nerezignovali a zjištěné nedostatky nenecháváme bez povšimnutí," informoval policejní preventista František Kořínek.

Spolupráce se strážníky

Množství akcí, které realizují policisté sami, tradičně i letos doplňuje také několik akcí v součinnosti s Městskou policií Prostějov.

"A právě v pátek, během jedné takové součinnostní akce, jsme ve vozidlech na parkovištích u nákupních center mimo jiné zjistili také několik viditelně umístěných tašek, nákupů, batohů, ale také kabelku, svazek klíčů či mobilní telefon," popisoval odpolední akci Kořínek, jenž dodal: "Výčet dnešních „pozvánek“ pro zloděje bychom mohli doplnit jedním batohem v nákupním vozíku a završit Volkswagenem na parkovišti u obchodní galerie Arkáda, který měl na sedadlech uložený nákup a pro případné zloděje příhodně otevřené dveře." (zv)

Preventivní rady proti okradení:

• Svoji tašku, kabelku, či jiné zavazadlo mějte stále pod dozorem.

• Nenechávejte své osobní věci, kabelku, tašku, apod. zavěšené na nákupním košíku – zloděj dříve či později využije okamžiku vaší nepozornosti a zavazadlo vám odcizí.

• Nenoste u sebe větší finanční hotovost, výhodnější je platební karta, kterou lze v případě odcizení obratem zablokovat.

• PIN kód nemějte uvedený v blízkosti platební karty.

• Peněženku a doklady noste pokud možno odděleně.

• Boční kapsy batohů, tašek či oděvů nejsou vhodné pro uložení cenných věcí.

• Mobilní telefon ukládejte na bezpečné místo uvnitř kabelky nebo do vnitřních kapes oděvu.

• Při vybírání peněz z bankomatu si všímejte svého okolí, dodržujte bezpečnostní pravidla.

• Nenechávejte volně odložené věci ve svém vozidle. Mějte na paměti, že „automobil není trezor!“

• Při vykládání nákupu z vozíku buďte velmi opatrní. Je-li to technicky možné, mějte při nakládání nákupu do zavazadlového prostoru vozidla ostatní dveře do vozidla zamčené.

• Na parkovištích si všímejte pohybu podezřelých osob a případně věc oznamte na linku 158.