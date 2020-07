„Je vidět, že tam proudí hodně peněz. Na stavbu míří desítky náklaďáků denně naložené materiálem, pryč pak odváží suť,“ komentuje dění v areálu provozovatel blízké pláže U Vrbiček Radek Kocourek s tím, že fungující středisko takové velikosti může turismu na přehradě jen a jen pomoci. „Věřím, že policisté si najdou cestu i k rekreaci u nás na pláži,“ usmívá se Kocourek.

Podobně to vidí i Milan Drozd z Prostějova, který si stavbu v půlce července prohlížel při procházce kolem přehrady.

„V rodině máme policistu, tak vím, že jejich práce je opravdu mnohdy stresující a náročná. Odpočinout si někde musí a také různá školení a výcvik je nutný. To je jasné. Tak proč ne třeba tady u přehrady, aspoň se to tu jejich přítomností oživí. A navíc bude tu díky nim bezpečno,“ usmál se Drozd.

Jako jediní středisko nemáme, tak jej stavíme

Na místě současné stavby stál původně chátrající objekt, který má nyní po rozsáhlé rekonstrukci sloužit policistům a občanským zaměstnancům Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

„ K tomuto kroku bylo přistoupeno po řadě jednání a úvah a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jako jediní v republice nemáme v současnosti vlastní školicí a rekreační středisko. Svou roli sehrála i možnost rozšířit takto nabídku aktivit v rámci Fondu kulturních a sociálních potřeb, z jehož rozpočtu je rekonstrukce částečně financována,“ přiblížila krajská tisková mluvčí Jitka Dolejšová.

Podle ní prostory budou využity i ke vzdělávacím účelům, budou zde probíhat školení, odborné semináře a porady všech organizačních článků.

„Kvalitní vzdělávání policistů a zaměstnanců Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje vnímáme jako jednu z priorit a jsou na něj vynakládány každoročně nemalé finanční prostředky ve vztahu k zajištění odpovídajících, mnohdy komerčních prostor, ve kterých školicí a vzdělávací aktivity probíhají. Investice vložená do vybudování vlastního školicího zařízení tak do budoucna ušetří policii řádově miliony korun,“ vysvětlila mluvčí Dolejšová.

Prospěšná investice pro všechny

Středisko bude sloužit také k rekreačním účelům policistů a zaměstnanců. Policie tak vychází vstříc zejména potřebám mladých rodin s dětmi, jimž může do budoucna ve vlastním rekreačním zařízení nabídnout finančně dostupnou rekreaci v atraktivní lokalitě v blízkosti Plumlovské přehrady.

„Jsme přesvědčeni, že vybudováním střediska přispějeme nejen ke zvýšení firemní kultury a komfortu v oblasti potřebného celoživotního vzdělávání policistů, ale že současně bude lokalita vybudováním nového objektu zatraktivněna i pro ostatní občany, kteří do Plumlova zavítají a nezanedbatelný je i fakt, že do budoucna zřízením uvedeného účelového objektu vytváříme i nová pracovní místa na Prostějovsku,“ doplnila Dolejšová.

Dokončení první etapy rekonstrukce je naplánováno do konce letošního roku a v rámci této etapy bude podle vyjádření policejní mluvčí proinvestováno přibližně 65 milionů korun.

„Konečná finanční částka vynaložená na rekonstrukci by pak neměla přesáhnout 90 milionů korun. Účelové zařízení by měli policisté a zaměstnanci dostat do užívání do konce roku 2021 a v průběhu následujícího roku jej plně využívat. Svým rozsahem jde o největší projekt od počátku vzniku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,“ shrnula stěžejní čísla a informace mluvčí Dolejšová.