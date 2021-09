"Rodině a několika známým jsem to řekl, asi by mi neodpustili, kdyby po týdnu zjistili, že jsem byl v televizi a nic jim neřekl. Nevím kolik lidí pořad sleduje, ale reakce kolegů a známých registruji. Dokonce i novináři už se ozvali," směje se Kořínek.

"Doma u televize jsem většinou celkem úspěšný, ale jsou i díly s tak těžkými otázkami, že bych jel domů po prvním kole. Šel jsem do toho tedy s určitými obavami, ale ty se naštěstí nenaplnily. Většinou mi otázky sedly," neskrýval spokojenost trojnásobný vítěz AZ kvízu., jenž dodal: "Jako pětinásobný účastník jsem dostal tričko a bylo mi řečeno, že se mohu znovu přihlásit nejdříve za pět let."

"Denně se natáčí pět dílů, já nastupoval ten den na druhý. Uspěl jsem, dostal se do finále a tím postoupil do dalšího dílu. Ten den se natáčely ještě tři a na pátý jsem jel následující den."

"Pak jsem další rok a půl čekal na samotné natáčení. Bohužel se mělo konat v období, kdy se nesmělo jezdit mezi okresy, tak jsem musel odmítnout. Klaplo to až letos 10. května," popisuje soutěživý strážce zákona a pokračoval:

Do Brna byla cesta dlouhá.

"AZ kvíz je jeden z mála mých oblíbených pořadů. Sleduji ho roky a vcelku tím obtěžuji i rodinu. Manželka se mi tak asi chtěla pomstít a rozhodla se, že mě přihlásí. Řekla mi to, ale a já neprotestoval," usmíval se Kořínek a pokračoval: "Po nějaké době, řekl bych dva roky trvalo, než mi přišla pozvánka na konkurz. Ten se konal v době poznamenané covidem ve stanu před sídlem České televize v Brně. Dostali jsme sedmadvacet otázek, na které jsem odpověděl, ale neměl jsem z toho úplně dobrý pocit. U několika jsem si nebyl jistý a několik jsem jich neodpověděl vůbec. Z toho co jsem při vyhodnocení pochytil, tak mám pocit, že nakonec uspěli možná všichni."

Za vším hledej ženu. Do soutěže ho přihlásila manželka.

