Podnikatel Runták: Přeji si SEFO, je to přesně projekt pro dnešní dobu

Podnikatel, sběratel umění a filantrop Robert Runták má Olomouc a celý kraj rád a nechtěl by mít své kořeny jinde. Má za to, že je potřeba, aby lidé v rodném regionu zůstávali.

I o tom minulý týden mluvil v diskusi Deník s vámi. On a další hosté se sešli v Clarion Congress Hotelu Olomouc.

„Mám za to, že je hodně důležité, aby mladí lidé, pokud mají možnost, šli studovat do zahraničí na kvalitní vysoké školy, aby tam nějakou dobu žili, pracovali, a pak se vrátili zpět a zkušenosti, které získali, přinášeli zpět do regionu. Česká republika by se neměla uzavírat před světem a Evropou,“ říká v rozhovoru pro regionální Deník Robert Runták.

Sešel jste se v debatě s podnikateli, zástupci krajských organizací a regionálními politiky. Je podobné setkání, kde se mluví o tom, co region trápí, smysluplné?

Takové akce jsou určitě dobré a mají smysl. Zásadní však je, aby myšlenky a názory, které zde zazněly, nezůstaly v akademické rovině, nýbrž aby měly nějaký hmatatelný dopad do praxe.

Jaký je podle vás největší problém Olomouckého kraje?

Velkým problémem je podle mě kvalitní infrastruktura, a nejen ta dopravní. Vlastně je celkem komplikované se do regionu z mnoha míst vůbec dostat. To je ale bolest prakticky celého Česka, to víme.

Mohl byste být konkrétnější?

Třeba železniční napojení na Brno je nekvalitní. Přitom je Brno dynamicky se rozvíjejícím městem, cesta vlakem tam by měla trvat ideálně půl hodiny. Létám do zahraničí většinou z polských letišť v Katovicích, Krakově nebo ve Vratislavi. Z Brna a Ostravy bohužel téměř nikam nedoletím. Poláky obdivuji, dívají se dopředu. Mladší a střední generace mluví mnohem lépe anglicky než my v Česku. Je špatné, když chceme, aby sem k nám jezdili turisté ze zahraničí, a přitom většina personálu v restauracích nezvládá ani základní angličtinu.

Jedním z témat, o kterých se mluvilo, je průmysl 4.0, neboli čtvrtá průmyslová revoluce. Jde o označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizaci výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese. Je to podle vás významný krok?

Osobně termín průmysl 4.0 používám, zdrženlivější jsem ale u označení čtvrtá průmyslová revoluce. Předchozí průmyslové revoluce byly totiž vždy charakterizovány velmi výrazným skokovým nárůstem produktivity. A to se teď neděje. Pokud chceme jako Češi uspět, musíme se rychle adaptovat. Pokud nebudeme, tak podle některých scénářů je až šedesát procent průmyslové výroby existenčně ohroženo.

Lokální podnikatelé nejsou paraziti

Jak je to možné?

Česko je silně průmyslovou zemí. Kromě celkové stability, rozumného právního rámce a dalších faktorů je naší hlavní komparativní výhodou bohužel to, že nabízíme levnou pracovní sílu. Navíc zejména tu nekvalifikovanou. No a je logické, že pokud umělá inteligence, roboti a počítače začnou něco vytlačovat jako první, tak jsou to právě pozice s nízko kvalifikovanou lidskou prací. Některé vyspělé západní firmy stahují výrobu z Asie. Levnou pracovní sílu nahradí vysoce vyspělé technologie. Ty vyrobí věci levněji. Stačí se tedy podívat na strukturu české ekonomiky a je zřejmé, že máme problém.

Co by nám mohlo pomoct?

Celou dobu jsme k nám lákali velké západní firmy, které u nás za levno něco vyráběly, podstatnou část přidané hodnoty si ale nechávaly pro sebe. Pojďme už tedy konečně podpořit naše lokální malé a střední podnikatele. Ti s penězi nikam neutečou. Zásadní a první krok je, nechat je v klidu fungovat. Nejsou to žádní paraziti ani zloději, jak občas slýcháme od některých politiků. Nezatěžujme jejich podnikání miliardou omezení a předpisů.

Volba řemesla? Rozhodne atraktivní plat

V diskusi jste řešili potřebu modernizace středoškolského odborného vzdělávání.

Ano. Pokud se má změnit struktura ekonomiky, musí se změnit i struktura vzdělávací soustavy. Ta mi připadne zastaralá. Produkuje absolventy, kteří jsou vzděláním často neperspektivní a musí pak hledat uplatnění jinde. Dost výrazně se tu míjí nabídka s poptávkou. Mám za to, že je třeba výrazně zapracovat a věci zásadně posunout a změnit.

Třeba ukázat rodičům a budoucím středoškolákům, že řemeslo není něco, čím bychom měli opovrhovat?

O tom brzo rozhodne trh. Pokud budeme mít méně instalatérů, elektrikářů, klempířů, tak za ně budeme muset platit tolik, kolik si účtuje třeba špičkový právník. Jinak vám plynový kotel opravit nepřijde a vy zmrznete. Pokud si takový instalatér vydělá sto tisíc měsíčně, určitě to někoho zláká, aby to šel dělat. Ale potřebujeme zejména vysoce kvalifikované lidi. Techniky, programátory. Bez těch nebudeme mít v konkurenci jiných zemí šanci.

Do Olomouce za uměním a kulturou

Pracujete s mladými lidmi. Jak oni vnímají svou budoucnost? Jaký život by chtěli žít?

Priority mladých jsou dnes trochu jiné. Uvědomují si, že hodnotou nejsou jen vydělané peníze, ale i volný čas a kvalita života. Nechtějí pracovat od nevidím do nevidím a uvědomují si, že práce je důležitá, ale kromě toho existuje i cestování, zábava. V tom se blíží tomu, jak to mají nastavené mladí lidé ve vyspělých zemích.

V diskusi jste zmínil, že bychom měli stavět na svých silných stránkách. Kam by měl směřovat náš region?

Jsme městem se silnou historií a kvalitním kulturním zázemím. Máme tu pozoruhodnou univerzitu, jejíž studenti velmi výrazně k atmosféře místa přispívají. Polovina světa chce dnes cestovat a má na to peníze. Světovým fenoménem je cestování za kulturou a uměním. I proto bych si přál, aby se v Olomouci podařilo zrealizovat projekt Středoevropského fóra. To je totiž přesně pro dnešní dobu. Pokud tu bude SEFO stát, přitáhne sem množství dalších kvalitních lidí. Ti se budou ubytovávat v nových hotelích, utrácet peníze v místních restauracích, kavárnách, na food festivalech, ve wellnes resortech a jinde. Věřím, že se brzy podaří zrealizovat SEFO, ale i další projekty, které přispějí k lepší kvalitě života nejen v krajském městě, ale i celém regionu. Těším se na to, těším se na budoucnost.