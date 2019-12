V případě, že by o budovu neprojevilo zájem město, je ochoten budovu odkoupit Benýšek.

Veřejnou diskuzi rozpoutaly nedávno zveřejněné informace, že vlastník historické výpravní budovy Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uvažuje o demolici celého nádraží.

"Jednou z variant řešení žst. Prostějov Místní nádraží, je možnost ponechání celé bývalé výpravní budovy a odprodej městu. Druhá varianta je ubourání poloviny výpravní budovy s poštou a rekonstrukce zbylé části. V této variantě by SŽDC zbytek budovy zrekonstruovala a nabídla nevyužité prostory k nájmu pro město nebo další subjekty. Třetí variantou je demolice celé výpravní budovy," sdělil Deníku Marek Illiaš, tiskový mluvčí SŽDC.

Nejdřív musí říct město

Tyto informace nenechaly klidným olomouckého podnikatele vlastnícího například Bělecký mlýn a rozsáhlé pozemky nacházející se v blízkosti železniční trati z Prostějova do Chornice.

"K Moravské západní dráze, která začínala v Prostějově mám blízký vztah. Souvisí to i s tím, že vede přes výletiště Bělecký mlýn jehož jsem vlastníkem. Zmíněná dráha je i spojením s naším lesním hospodářstvím. Dráhu využíváme jako dopravce našeho dříví," sdělil Deníku své důvody Richard Benýšek a pokračoval: "Já si ještě pamatuji parní vlaky. Není to zase tak dávno, na Bělecký mlýn jsem jezdil na pionýrský tábor a museli jsme držet protipožární hlídky."

Z výše zmíněných důvodů tak nenechává podnikatele z Běláku případná demolice Místního nádraží klidným.

"Jakmile se objevily informace o tom, že by mohlo být nádraží zničeno, tak jsem si řekl, že s tím musím něco udělat. Případnou demolicí by zmizela určitá část historie, která by zmizet neměla," vysvětluje Benýšek a dodává: "Když jsem si uvědomil, že se město Prostějov zatím staví k celé věci vlažně, začal jsem se o to více zajímat. Pokud bude možnost, podám nabídku, abych mohl nádraží případně získat."

Richard Benýšek ale zatím vyčkává.

"Myslím, že by mělo být v první řadě osloveno město. Já zatím sbírám informace, co se vlastně chystá. Já se vyjádřím až poté, jak se k věci postaví město."

Společenské centrum

Plány, co by mohlo v prostorách rozsáhlé nádražní budovy vzniknout už se ale Richardu Benýškovi honí hlavou.

"Přiznám se, že v některých věcech se mi vyplácí dát určitý námět k veřejné diskuzi. Lidi kolikrát přijdou na spoustu věcí, které vás nenapadnou. Je ale jasné, že dílčí část nádraží musí být zachována. Vlaky tam přece budou jezdit pořád a lidi musejí někde počkat a mít možnost si odskočit," zamýšlí se Benýšek.

"Hrozně fajn by bylo, kdyby z toho vzniklo nějaké společensko komunitní centrum. Budova je pohledově zajímavá, má výbornou dopravní obslužnost a přímo ukázkově uzavírá Rejskovu třídu. Myslím, že něco vymyslíme."

V jedné věci je však Benýšek společně s veřejností zajedno.

"Ta budova musí zůstat taková jaká je. Nějaká menší forma moderny možná, ale upřímně, já jsem zastáncem konzervatismu," potvrzuje možný budoucí vlastník Místního nádraží.

Záchytný bod se svým kouzlem a půvabem

Ve stejném duchu se vyjadřují i lidé podepsaní pod elektronickou peticí.

"Historické budovy jsou nádherné když se zrenovují," píše například Ivana Ganzarová z Prostějova.

"Faktická součást historie i přítomnosti Prostějova. Jeden ze záchytných a orientačních bodů se svým půvabem i kouzlem. Nové vždy nutně neznamená lepší," vyjadřuje svůj názor na Místní nádraží další Prostějovan Karel Švanda.

"My jsme chtěli vyprovokovat lidi, aby vyjádřili svůj názor a podpořili dobrou věc. Snad petice pomůže k tomu, aby se město k otázce budoucnosti Místního nádraží postavilo čelem. Ať už si říká kdo chce, pro město je Místní nádraží určitým symbolem. Jedná se o nádraží, které spojilo město se západem republiky," uzavírá Richard Benýšek.