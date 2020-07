S vodní hrozbou se rvali především hasiči. "Vyjížděli jsme k osmi událostem. Nejvíce byly postiženy Nezamyslice, Tištín, Unčice - místní část Pavlovic u Kojetína a Vrchoslavice. Odčerpávala se voda ze sklepů a zahrad, čistila se kanalizace," informoval mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák s tím, že přímo v postižených lokalitách zasahovaly profesionální jednotky z Kojetína a Prostějova, dále dobrovolní hasiči z Tištína, Mořic, Dřevnovic, Doloplaz a Koválovic.

Okurky pryč, na hřišti laguny

V Tištíně sklidili úrodu. "Něco podobného nepamatuji dvanáct let. První bouřka krátce po poledni přinesla tak centimetr krup. Voda se valila do obce z okolních polí a zaplavila nejnižší místa v okolí fotbalového hřiště, kde se vytvořily obrovské laguny," líčila tištínská starostka Alena Wagnerová a pokračovala: "Další vlna přišla po večerní bouřce, a i když hasiči udělali hráze z pytlů, tak je to spláchlo jako by tam ani nebyly. Evidujeme škody na obecním i soukromém majetku. Chodí za mnou lidé, že mají po úrodě, kroupy a voda jim zlikvidovaly okurky nebo rajčata. Máme zničenou silnici, udělaly se tam obrovské výmoly."

Za pár minut vody jako za dva měsíce

Vrchoslavice zaplavila protržená bobří hráz na Pavlovickém potoku.

"Rozvodněná Pavlůvka zaplavila fotbalové hřiště, okolní zahrady a pole. Při vydatných deštích se to stává, máme s tím problémy dlouhodobě, ale v pondělí to bylo extrém. Způsobilo to protržení bobří hráze nahoře u rybníka Lopaťák," říkal vrchoslavický starosta Dušan Svozílek a doplnil: "Hráz zadržovala zhruba tři metry vody. Jakmile se to protrhlo, tak ty větve a klacky ucpaly všechny propustě. S hasiči to budeme čistit dnes odpoledne, doufejme, že už žádná další podobná bouřka nebude."

Starosta přerušil dovolenou.

"Při dvou dvacetiminutových bouřkách spadlo devadesát pět milimetrů vody. To je množství, které jindy spadne za dva měsíce. Po celé obci jsou jezera, nejvíce to odnesla nově vznikající ulice Končiny, ze které to zaplavilo sídliště Trávníky," popisoval stav v Nezamyslicích starosta Vlastimil Michlíček, jenž doplňuje: "V neděli jsme odjeli na dovolenou a musel sem se dnes vrátit. Uklízíme celou dědinu a s hrůzou sledujeme předpověď, jestli se to nebude opakovat."

Boj s následky řádění vodního živlu svádějí hasiči.

"V pondělí se hlavně v Tištíně odčerpávala voda z lagun až do 23 hodin. Dnes se pokračuje v odčerpávání a čištění kanalizace v Nezamyslicích, Tištíně a Unčicích," uzavírá Zdeněk Hošák.