Nádvoří prostějovského zámku na Pernštýnském náměstí se stane místem pro kulturu. Zahájení plného provozu už brání jen schválení zastupitelstev města a kraje.

Stálá letní scéna, to je to, co Prostějovu dlouho chybělo.

"Lidé poměrně dlouho volali po stálém umístění letní scény a vše se nakonec podařilo. Věřím, že tímto krokem dojde k rozšíření kulturní nabídky," informovala Deník náměstkyně primátora Milada Sokolová a dodala: "Co se týká vlastní organizace představení, pozvolna se mohou začít hlásit magistrátu zájemci o prostor, abychom mohli jejich požadavek zaevidovat a někteří se již skutečně hlásí. Prostor tak najdou všichni umělci, divadelníci, umělecké spolky a jiní, kteří budou letní scénu pro svá představení potřebovat."

Mamutovi se prostory líbí

Možnost uspořádat koncerty přímo v centru města vítají i promotéři.

"Vzhledem k tomu, že vinou koronavirové pandemie se mohou dělat akce pouze pro pět set lidí, tak je prostor zámeckého nádvoří zajímavý. Určitě se pokusím ho využít," uvedl pro Deník známý regionální hudební manažer Tomáš Mamut Grepl.

Od 2. července litní kino

Co se bude na nádvoří dít se už předběžně ví.

"Od července bude v rámci letní scény na nádvoří zámku promítat i letní kino. Začínat budeme 2. července, a to promítáním filmu Bohemian Rhapsody. Dále nás čekají filmy, jako například: Vlastníci, Já padouch 3, Tenkrát v Hollywoodu či Poslední aristokratka," líčí Milada Sokolová a dodává: "Letní scéna v Prostějově bude využívána od měsíce června do září."

Vyřešeny jsou už technické problémy, zbývá jen doladit dodatek k dotační smlouvě, který by měl ošetřit možnost pronájmu. Město Prostějov v dodatku žádá Olomoucký kraj o udělení souhlasu umožňujícího „Letní scénu“ předat do výpůjčky organizaci zřizované městem a pronajímat těmto organizacím nebo dalším subjektům pořádajících kulturní a společenské akce ve městě Prostějov.

Na letní scénu poskytl dotaci Olomoucký kraj v hodnotě osm set tisíc korun, město Prostějov přispělo částkou 2,4 milionu korun.