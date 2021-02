Z pátku na sobotu přejde přes Moravu studená fronta. V pátek večer a v noci se tak v Olomouckém kraji čeká déšť.

Sobota by měla být převážně oblačná, přechodně může i vysvitnou slunce. Přeháňky by měly být jen místy, hlavně na horách a teploměry ukáží mezi 6 a 9 °C. V noci ale může mrznout, někde až k -5 stupňům.

V dalších dnech by se pak měla obloha postupně "vybrat".

"V neděli čekáme oblačno až polojasno. zpočátku místy mlhy, i mrznoucí, nebo nízká oblačnost. Nejvyšší denní teploty 6 až 10 °C.Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C," předpověděla Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Pondělí by už mělo být většinou slunečné, i když zpočátku někde může převažovat nízká oblačnost, s teplotami do 11 °C.

Podobně vypadá zatím i předpověď na úterý, teploměry by to ale mohly při maé oblačnosti vytáhnout i na 14 stupňů.

Dále pomalu oteplovat by se mohlo až do čtvrtka. Na další víkend se podle aktuálního výhledu citelně ochladí a do hor se může vrátit sníh.