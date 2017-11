Plumlovští prvňáci odemykali slabikáře

FOTOGALERIE / Na plumlovské základce pořádají během celého roku spoustu zajímavých akcí a aktivit. Mezi ně patří také takzvaný bezaktovkový den, který ve středu pro svoje prvňáčky uspořádala paní učitelka Jana Zelená.

Tentokrát to bylo na téma otevírání slabikáře.



„Podobných dnů pořádám během celého školního roku přibližně šest. Neznamená to ale, že by se děti neučily. Sice doma nechají aktovku, ale učivo probíráme zábavnou formou,“ prozradila Jana Zelená.



Po příchodu do školy děti obdržely dopis od skřítka Čtenáříčka, který se probudil na tajemném hradě a oznámil jim, že jej musí vysvobodit. Pro malé odvážlivce bylo připraveno rovnou osm úkolů.



Nejdříve přišel na řadu diktát slabik a slov, mimozemská řeč a morseovka. Dále žáci prošli čtenářskou zkouškou. Nemohl je hodnotit nikdo jiný než paní Švestková, která má v Plumlově na starosti knihovnu. Za každý splněný úkol obdrželi klíč a díky nim pak skřítka vysvobodili.



„Dnes dostaneme slabikář. Jupí,“ jásali prvňáčci. A tak se také stalo. Na konci vyučování, po zdolání všech úkolů, obdrželi svůj první slabikář, ze kterého budou od zítřka společně číst.



„Na příště připravuji den, kdy budou místo mě učit maminky. To bude někdy před Vánocemi,“ dodala paní učitelka.