Zámecké nádvoří v Plumlově hostí o prodlouženém víkendu Sokolnické lovy. Událost plnou dravých ptáků, cinkání kordů a šermířských pohádek. Za jiných okolností by se v areálu pohybovaly stovky návštěvníků i chladnému počasí navzdory. Jenže je tu covid-19 a lidí v sobotu přišlo jen pomálu.

Žonglér Zdeněk Vlček v akci | Video: DENÍK/Karel Rozehnal

„Nechápu to. Neprší a zas taková zima není. Že by všichni poslechli toho Prymulu a zůstali si doma číst? Nechce se mi tomu věřit. Ale asi je to tak, lidé prostě mají strach, který u nich bohužel vyvolává ne situace samotná, ale zas jen mocní papaláši,“ nechala se slyšet Ivana Menšíková, která na plumlovský zámek oproti jiným s manželem dorazila.