Zámek potažmo jeho vlastník město Plumlov má nově příležitost už zcela reálně sáhnout si na opravdu slušné dotace na tolik očekávanou rekonstrukci. Konečně se totiž hnuly ledy směrem k tomu, aby se zámek stal národní kulturní památkou a mohl tak o „vysoké“ finance žádat.

Šance žije, jsme na seznamu Zdobná fasáda směrem na nádvoří Zdroj: Deník / Karel Rozehnal

„Dostali jsme se na Indikativní seznam národních kulturních památek České republiky, což je jistý předstupeň národní kulturní památky a je to okamžik, kdy si majitel takto označeného objektu může požádat o „větší“ evropské peníze,“ vysvětlila starostka města Plumlova Gabriela Jančíková.

Plumlov má zpracovaný projekt na opravu fasády za cenu přibližně jednoho sta milionů korun.

„To jsou peníze, které by město při svém ani ne čtyřiceti milionovém ročním rozpočtu nikdy bez dotací z EU nemohlo vydat, a protože prakticky neexistuje ani žádný národní zdroj, který by takovou velkou investici v současnosti podpořil, je využití evropských peněz jedinou schůdnou variantou realizace projektu,“ doplnila starostka Jančíková s tím, že evropské projekty ITI umožňují z dotace hradit investice až z 95 procent.

„Máme pochopitelně velkou radost, že je tu konečně příležitost, jak fasádu opravit. Uvidíme, co nám doba pocovidová přinese a jaké budou reálné možnosti dotaci získat,“ dodal starostka.

Na vysokém zámku se ovšem pracovalo a pracuje už nyní, aby fasáda a zeď pod ní byla pro náročnou stomilionovou rekonstrukci správně „připravená“.

„Je nutné fasádu odvodnit a sanovat, postupně se to daří,“ vysvětlil kastelán Zástěra.

Nové průčelí za 6 milionů Průčelí nízkého zámku Zdroj: Deník / Karel Rozehnal

Mezitím je rozeběhnutý projekt zahrnující opravu fasády venkovního průčelí nízkého zámku.

„Jde o akci přibližně za šest milionů korun, máme v současnosti podanou žádost na kraji o dotace. Pokud by to nevyšlo, budeme hledat jiné zdroje, sami bychom investici totiž neutáhli,“ přiblížila starostka Jančíková s tím, že následná realizace by měla probíhat ve třech etapách.

A dočkala se i zámecká bašta, její oprava právě probíhá.

„Odvodňování, sanace, izolace a další kroky. Rekonstrukce bašty není akce na pár měsíců, pokud se má dílo opravdu povést. Hodně záleží i na tom, co dovolí počasí,“ doplnil kastelán Zástěra.

Fasáda vysokého zámku

Plumlovský zámek se stavěl v letech 1680 až 1690. Sloupoví a zdobné prvky směrem na nádvoří měly být původně prakticky celé postavené z pískovce z lichtenštejnských lomů ze Svojanova. Hned v počátcích samotné stavby zámku, ale byl svojanovský pískovec nahrazován na fasádě cihlovým zdivem, štukou a římsami, a tak třeba zdobné sloupy byly nakonec vyrobeny z pískovce jen čtyři u hlavního vchodu, ostatní jsou z cihel.