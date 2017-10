Plumlovskou hasičárnu čeká oprava za miliony. Přibude i klubovna

Radovat se mohou v těchto dnech hasiči z Plumlova. Co nevidět totiž začne dlouho očekávaná oprava zdejší hasičské zbrojnice. Momentálně zástupci města pracují na výběrovém řízení a výběru firmy, která kompletní rekonstrukci provede.

Už od sedmdesátých let usilovali hasiči o vybudování nového zázemí. Teprve až v roce 2010 bylo odhlasováno odkoupení bývalého areálu Stava Plumlov. Poté se přemístili do jedné z budov, která dříve sloužila jako sklad a byla jen provizorně upravena.



„Moc si vážím našich hasičů a to nejen za výjezdy k případům, ale celkově za jejich práci a činnost. Proto jsem ráda, že jim jako město, můžeme poděkovat minimálně tím, že jim prostory zbrojnice opravíme,“ uvedla místostarostka města Gabriela Jančíková.



Kompletní rekonstrukce objektu přijde přibližně na tři miliony korun. Větší část se pokryje ze získané dotace, další část zaplatí Olomoucký kraj a zbytek financí dodá město Plumlov. Radost z projektu neskrývají ani samotní hasiči.



„Samozřejmě jsme rádi, že prostory dostanou nový kabát. Například šatny a další menší opravy jsme si udělali po odpoledních sami. Na větší věci si ale netroufáme,“ uvedl starosta sboru Petr Šmíd.

Nová střecha

Nejen, že budova dostane novou střešní krytinu, ale dojde i k jejímu odizolování a budou upraveny nevyhovující podlahy v garážích.



„Největší změnou však bude, že v patře vznikne zcela nový prostor, který bude sloužit jako klubovna, zasedací místnost nebo školící středisko,“ uvedl Petr Šmíd.



Během rekonstrukce se hasiči na nejnutnější dobu přesunou do vedlejší garáže, kde sídlí technické služby města.



„Rekonstrukce hasičárny by měla být dokončena v květnu. Nechci nic slibovat, ale možná její otevření spojíme s Floriánskými slavnostmi, které v tomto období pořádáme. To uvidíme podle toho, jak budou práce probíhat,“ uvedla na závěr Gabriela Jančíková.

Autor: Jiří Trunda