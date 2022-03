"K dnešnímu dnu máme dvanáct ukrajinských žáků od první do deváté třídy. Začali se nám hlásit hned po jarních prázdninách. V úterý 8. března přišli první dva žáci," informovala v pondělí ředitelka plumlovské školy Simona Zapletalová s tím, že mají volnou kapacitu a nemusejí zatím žádat o žádné výjimky.

Prioritou je čeština

"Ty první dva jsme zařadili normálně do tříd podle věku. Jakmile ale začal počet žáků přibývat, vytvořili jsme jednotřídku. Ukrajinští žáci jsou v jedné učebně a chodí z ní do svých kmenových tříd na výtvarnou a hudební výchovu, tělocvik, anglický jazyk a občas na matematiku. Každý den se společně učí dvě hodiny český jazyk," vysvětluje ředitelka učební režim a popisuje jazykovou bariéru: "Rodiče nás ujišťují, že děti umí anglicky, ale s výjimkou jedné dívky z devátého ročníku se s nimi anglicky domluvit nelze. Domlouváme se s pomocí ukrajinsko - českého překladače v mobilním telefonu."

Ukrajinské děti potřebují pediatry, ti jsou už teď přetíženi

Pomáhají starousedlíci

"Máme štěstí, že naši školu navštěvují děti, jejichž maminky jsou Ukrajinky a žijí zde dlouhodobě. Tyhle děti využíváme jako soukromé překladatele, což je parádní věc. Musím děti pochválit, že jsou k sobě hodně vstřícné a vzájemně si pomáhají," komentuje zkušená kantorka a jedním dechem dodává: "Jedná se ale teprve o začátek. Žáci nejsou ostýchaví, ale tím, že se jedná o děti různého věku, není výuka jednoduchá. Máme svého koordinátora, je to pan vychovatel, který se žákům věnuje. Pomáhá jim s organizací výuky, orientací ve škole a také v Plumlově. Zatím to funguje. Vnímáme to ale jako takový zkušební provoz."

UP přijala 32 tisíc přihlášek, rekord za deset let. Kde je největší nával?

Legislativa je zatím pozadu

"Nový zákon Lex Ukrajina už nám umožňuje přijmout ukrajinské učitele bez znalosti jazyka. Ministerstvo nám ale ještě nedalo vědět, jak je máme platit. Čekáme tedy na pokyny z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jakmile obdržíme pokyny, jak máme ukrajinské učitele platit, okamžitě je přijmeme a mohou začít učit," přibližuje aktuální problém Simona Zapletalová.