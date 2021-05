„Konstrukci cyklostezkového mostu přivezli stavbaři na přehradu minulé pondělí. Některé nosníky měly na délku i 17 metrů. Jednalo se o dopravně docela složitou situaci. Následná montáž by měla trvat zhruba do konce května, pak přijdou na řadu dělníci, kteří vybetonují mostovku,“ vysvětlil plumlovský místostarosta Jiří Nezval.

„Aktuálně se na mostě provádí svářečské práce, které má na starosti společnost DT Mostárna z Prostějova, betonáři nastoupí na začátku června,“ potvrdil stavbyvedoucí Martin Schauer ze společnosti SPH stavby s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem.

Beton, zábradlí a asfalt

Kdy by se na mostě mohli reálně projet první cyklisté a pěší turisté?

Betonářské práce budou podle Schauera trvat přibližně dva měsíce, na řadu pak přijde osazení zábradlí a terénní úpravy v okolí mostu. Ze samotné takřka dva kilometry dlouhé cyklostezky pak zbývá vyasfaltovat poslední střípky.

„Po stavbě mostu se upraví a vyasfaltují přístupové úseky, které k němu vedou. Zvolili jsme tuto variantu kvůli pohybu těžké techniky v místě, která by mohla případně hotovou stezku poničit,“ nastínil stavbyvedoucí Schauer.

Co člověk, to jiný názor

Samotná stavba cyklostezky včetně mostu budí u veřejnosti rozdílné pocity. Část lidí na sociálních sítích i na procházkách u přehrady si stezku chválí a vnímá ji jako skvělý doplněk pro kvalitní turistické vyžití a oceňuje její přínos pro zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců.

Zaznívá ovšem i celá řada rozdílných názorů, poukazujících na to, že stavba nevratitelně změnila doposud neporušený přírodní a krajinný ráz příslušné lokality, že nebylo nutné cesty za každou cenu asfaltovat a stavět monstrózní most při ústí Hloučely.

Naštvaná kolařka

Třeba Ivana Dosedělová z Prostějova poukazuje na to, že stezka není tak bezpečná, jak se na první pohled může zdát. A vadí ji i zásahy do neporušené přírody.

„Úsek cyklostezky pod hotelem Plumlov je stále o hubu. My, co místo známe, si dáme pozor, ale co ti, co tam jedou poprvé. Nemusí čekat zúžení a ostrou zatáčku a mohou se tam vymlet,“ popsala Dosedělová s tím, že ji trápí i stavba mostu.

„Ústí Hloučely se svým divokým přírodním rázem mělo své nezaměnitelné kouzlo. To je pryč. Najednou asfalt, beton, železo. Nešlo most projektovat jinak, aby zásah do přírody nebyl tak citelný?, vznáší dotaz turistka.

Nadšená běžkyně

To běžkyně Petra Hovorková má na cyklostezku jako celek úplně jiný názor. „Já jsem spokojená, vnímám ji jako bezpečnou, líbí se mi, že se line a vlní jako had, že to není žádná rovná placka. A jsem nadšená, že teď pohodlně oběhnu celou přehradu, pokud teda mám zrovna dobrý běžecký den,“ usmála se Hovorková.

Cyklostezka, jejíž výstavba stojí něco málo přes 28 milionů korun s DPH, je přesně 1937 metrů dlouhá a v koruně tři metry široká. Po celé své délce má také několik točen a výhyben, aby ji mohly využívat i stroje Povodí Moravy. Komplet hotová má být v prodlouženém termínu do září 2021.

Samotný most by měl být takřka sedmdesát metrů dlouhý a tři a půl metru široký. Půjde o mostek o čtyřech polích se spřaženou ocelobetonovou konstrukcí. Po obou stranách mostu bude osazeno dvoumadlové zábradlí. Madlo pro cyklisty ve výšce 1,30 metru a dřevěné madlo pro pěší ve výšce 1,1 metru nad povrchem nosné konstrukce.