Plumlovská přehrada bojuje s fosforem

Vodu čistí srážedla. Jednotlivé přítoky do plumlovské přehrady jsou osazeny srážedly fosforu. Srážedlo, které se dávkuje na přítocích do nádrže, omezuje přísun živin do vodní nádrže. Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady poměrně účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Úchvatné scenérie nabízí zasněžené okolí plumlovské přehrady. 10.12. 2021 | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Málo srážek vodohospodářům nepomáhá. "Kvalitu vody v nádrži ovlivňuje v letošním roce více faktorů. V letošním roce to byla kromě vnosu znečištění do nádrže i nepříznivá hydrologická situace a nízké přítoky vody v průběhu letních měsíců," informuje mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že v srpnu Krajská hygienická stanice (KHS) vyhlásila na vodní nádrži Plumlov zákaz koupání. "Kvalita vody se pak před koncem sezóny mírně zlepšila. Bez srážení živin na přítoku by k masovému rozvoji toxických sinic docházelo o řadu týdnů dříve, stejně jako na ostatních vodních nádržích zatížených živinami z odpadních vod," vysvětluje Chmelař. Covid léčí laserem už i v Prostějově, pomáhá i nejtěžším případům Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad přehradou. Na udržení dobré kvality vody se podílí po odborné i provozní stránce Povodí Moravy. "Zaměstnanci státního podniku zajišťují chod a servis srážecích stanic a také zajišťují dohledové centrum. Součástí opatření je i podrobný monitoring kvality vody a to pro nastavení celého systému, tak k vyhodnocení jakosti vody. Celkové náklady Povodí Moravy, s. p. překračují ročně částku sto tisíc korun," uvádí mluvčí státního podniku. Biotop se podílí na filtraci Povodí Moravy realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. "V letošním roce dokončilo také těžbu sedimentů ze sedimentační zdrže na konci vzdutí vodní nádrže Plumlov a vysazením rostlin v sedimentační zdrži vytvořilo ojedinělou kombinaci vodního a mokřadního biotopu, který se podílí na filtraci přitékající vody do nádrže," popisuje Petr Chmelař. Provoz MHD v Prostějově podraží, jízdné se ale nezvýší Opatření jako srážení fosforu, zachytávání sedimentů a spláví nornou stěnou na Podhradském rybníce mají pozitivní vliv na kvalitu vody v nádrži. Před jejich realizací byl zákaz koupání na VD Plumlov vyhlašován často již v průběhu července. Rozhodující vliv na kvalitu vody v nádržích však vždy má její množství, teplota a především míra znečištění. Opatření na zlepšení jakosti vody Vodního díla Plumlov podpořili v letošním roce celkovou částkou téměř 300 tisíc korun Olomoucký kraj a šest obcí v okolí nádrže: Plumlov, Prostějov, Mostkovice, Lipová, Malé Hradisko a Stínava.