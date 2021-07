Unikátní stíhačka nebo německá pancéřovaná vozidla.

"Uvidíte nejen válečnou a historickou techniku, ale hlavně legendu vzdušného válečného prostoru letoun: Supermarine spitfire Mk.IX C. Ten připomene velkou památku československých letců a vojáků působících při osvobození od nacismu během 2. světové války a bude přímo na zámeckém nádvoří," informuje hlavní organizátor akce Jaromír Pytel a pokračuje: "Dále můžete na vlastní oči vidět i jednotlivé dobové tábory prakticky všech armád z období 2. světové války a i některých armád 1. světové války pro dokreslení válečné historie a nesmyslnosti válek jako takových."

Na přípravě akce se podílejí jednotlivé kluby vojenské historie.

"Téměř autenticky předvedou, to, co známe z dějin, co jsme se všichni mohli dočíst v učebnicích dějepisu a jak je skutečně důležité si připomínat vlastní dějiny a nesmyslnost všech válek," doplňuje Jaromír Pytel z Klubu vojenské historie při W.P.E.P..

Celodenní akce s názvem Zámek Plumlov v obležení se uskuteční v sobotu 18. září a vstup je zdarma. Nad akcí převzala záštitu plumlovská starostka Gabriela Jančíková, Klub vojenské historie při W.P.E.P. a Czech Spitfire club. Mediálním partnerem je Prostějovský deník.