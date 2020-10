"Hladina je opravdu vysoko. Výše byla naposledy o povodních v sedmadevadesátém," komentoval František Piňos venčící na hrázi svého psa.

"Není to ale nic strašného, jako kluk si pamatuji, že byla přehrada úplně plná a když jsme šli po hrázi a foukl vítr, tak voda stříkala přes betonovou zídku přímo na silnici," dodal Piňos.

Hráz zadržela vlnu

"Jednou z hlavních funkcí plumlovské přehrady je ochrana sídel pod nádrží před povodněmi. V tomto ohledu nádrž také zafungovala. Před nástupem povodně v pondělí 12. října byla hladina na kótě 273,30 metrů nad mořem (m n. m.), dnes před zahájením upouštění dosáhla hladina úrovně 275,07 m n. m. Zvýšení hladiny o 1,77 metru představuje zachycení povodňové vlny o objemu 600 tisíc metrů krychlových," informoval Deník mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

U Vrbiček plavala lehátka, lovil je i otužilec

"Po třídenních deštích začala trošku stoupat voda. Zaplavovala lavice, které jsme musely posunout a uplavaly nám dřevěná lehátka. Ty jsme s pomocí mostkovických hasičů a hlavně pana otužilce, který se šel koupat do přehrady nakonec všechny vylovili," popisoval záchrannou akci provozovatel pláže Radek Kocourek.

Voda začala stoupat ve středu. Přes noc na čtvrtek se ale zvedla o další metr.

"Za těch třináct let co tu jsem, tu tolik vody ještě nikdy nebylo. Podle mých informací už by voda výše jít neměla," doplnil Kocourek.

S odpouštěním se začalo už ve středu

"Vodu z plumlovské nádrže odpouštíme od středy 14. října. Odpouštěné množství bylo čtyři metry krychlové za sekundu (m3/s), přičemž přítok činil až jedenáct m3/s. Tím jsme zachytili podstatnou část průtoku a ztransformovali povodňovou vlnu. Aktuálně vypouštíme šest m3/s.," přiblížil aktuální situaci Petr Chmelař.

"Důvodem je uvolnění ochranného prostoru v nádrži před případnou další povodňovou vlnou. Stejně postupujeme na ostatních vodních nádržích v povodí Moravy a Dyje, protože podle předpovědi má ještě během dneška a zítřka pršet. Vzhledem k nasycenosti povodí je proto možné, že hladiny můžou rychle stoupat," nastínil Chmelař.

Přehrada zabránila záplavám

"Nádrž má dostatečně velký retenční prostor, který nebyl plně využit. Na Romži sice byl dosažený třetí stupeň povodňové aktivity, ale aniž by došlo k zaplavení sídel pod vodním dílem," popisuje Petr Chmelař a dále vysvětluje: "Snižovat hladinu po povodni jsme nemohli. Důvodem je, abychom předešli souběhu povodňových průtoků v Romži a Hloučele. Hladinu jsme začali snižovat ve chvíli, kdy z důvodu jejich souběhu nehrozilo žádné riziko. Manipulaci (v obou případech) naši dispečeři pečlivě propočítali a správně načasovali."

Na Podhaďáku se chystá výlov

Plumlovská přehrada se bude upouštět až na hladinu zásobního prostoru.

"S ohledem na připravovaný výlov Podhradského rybníka 31. října však budeme s manipulacemi pokračovat i v dalších dnech a to v závislosti na vývoji srážek tak, abychom mohli vypustit Podhradský rybník.

Výlov tedy v letošním roce proběhne, vzhledem k protiepidemickým opatřením ovšem nebudeme výlov organizovat pro veřejnost," uzavírá Petr Chmelař.