Plumlov ožil halloweenským veselím

Sobotní odpoledne na plumlovském zámku patřilo tradičnímu Halloweenu. Už od čtrnácti hodin proudily na nádvoří zámku stovky návštěvníků. Nechyběla prohlídka strašidelného sklepení s oživlými postavami, soutěže nebo show šaška Vikiho.

Kdo tedy dorazil v sobotu odpoledne na zdejší zámecké nádvoří, určitě nelitoval. Na své si přišly především děti. Během bohatého doprovodného programu si mohly zasoutěžit o sladkost, projít si strašidelné sklepení, zatančit si na diskotéce nebo si nechat pomalovat obličej. Mezitím si jejich rodiče mohli dát něco teplého na zahřátí. K dispozici byl zámecký svařák nebo horké jablíčko.



„Líbí se nám tady moc. Kluci mají největší zážitek ze strašidelného sklepení. Přiznávám, že jsem se bála i já,“ prozradila paní Nezvalová z Plumlova.



O své dojmy se také podělila paní Strouhalová z Pivína. „Jezdíme sem každý rok a to hlavně kvůli oživlému sklepení, kde se bojím i já sama. Jen nás mrzí, že se nekonala soutěž o nejkrásnější dýni,“ uvedla při cestě ke stánku s bramboráky.



Hlavním programem na nádvoří byla show šaška Vikiho. Ten si s nimi zatančil, hrál hry a pobavil svými kejklemi. Sklepení bylo opět jen pro odvážnější povahy. Ten, kdo se do něj vydal, měl možnost se setkat přibližně s dvaceti oživlými strašidly.



Průběh odpoledne ohodnotil i kastelán památky. „Je to prima akce. I když není počasí moc příznivé, tak lidé chodí. Líbí se mi, že se baví i dospělí“, pochvaloval si Pavel Zástěra. „Sklepením prošlo více jak osm stovek návštěvníků a to je super číslo. Jsem ráda, že se akce vydařila podle plánu,“ dodala jeho asistentka Kateřina Jenešová.



Kdo si zrovna neužíval halloweenských radovánek, mohl využít stánkového prodeje. Více než deset stánků nabídlo cukrovou vatu, frgály, uzeniny, různé pochutiny nebo například dřevěné hračky.