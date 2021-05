Plumlovem tak bude projíždět nadměrný náklad. Čeká se několik jízd náklaďáků během celého dne.

„Pojede se na několikrát. Bude to určitě zajímavé. Některé nosníky mají na délku i 17 metrů. Následná montáž mostu by měla trvat zhruba do konce května, pak přijdou na řadu dělníci, kteří vybetonují mostovku. V půlce prázdnin bychom mohli po mostě už jezdit,“ věří plumlovský místostarosta Jiří Nezval.

Pozor na dopravní omezení

Cesty s nadměrným nákladem si v Plumlově vyžádají v pondělí od časného rána až do večera dopravní omezení.

„Půjde pro město o poměrně složitou dopravní situaci. Nadměrný náklad projede centrem po hlavní silnici a bude pokračovat od restaurace Pácl směrem k Podhradskému rybníku a následně k přehradě na místo stavby. Prosíme řidiče, aby v pondělí od pěti ráno až do osmi do večera neparkovali na parkovišti za lvem a v celé oblasti ulice Baldessari Plumlovské. Vše bude ošetřeno dopravními značkami,“ vyzývá plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

Podle ní se postupně daří na dofinancování cyklostezky získávat i další peníze. „Třeba nyní jsme od kraje obdrželi dva a půl milionu, dalo to velké úsilí, ale podařilo se to,“ těší starostku.

Samotný most by měl být takřka sedmdesát metrů dlouhý a tři a půl metru široký. Půjde o mostek o čtyřech polích se spřaženou ocelobetonovou konstrukcí. Po obou stranách mostu bude osazeno dvoumadlové zábradlí. Madlo pro cyklisty ve výšce 1,30 metru a dřevěné madlo pro pěší ve výšce 1,1 metru nad povrchem nosné konstrukce.