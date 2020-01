Zhruba třicítka občanů se po seznámení s nejzásadnějšími navrhovanými změnami pustila s chutí do komentářů. Jako první přišel na paškál heliport. Plocha nacházející se na bývalé nudapláži u přehrady, kde by případně mohl heliport vyrůst, se nelíbila hned několika lidem.

„Podle mě je jeho navrhované umístění zcela nevhodné,“ ozval se například zastupitel Marek Otruba s tím, že daný prostor by měl sloužit spíše rekreačním účelům.

Přidal se k němu i zastupitel Aleš Zapletal, který upozornil na nevyhovující příjezdové komunikace k případnému heliportu a navrhoval, aby se hledala jiná plocha pro jeho umístění.

Odstavné plochy až pro 350 aut

Jako další přišly na přetřes dva velké pozemky navrhované pro umístění dopravní infrastruktury, konkrétně dvou obřích parkovišť. Pro lepší představivost, jeden se nachází těsně za Plumlovem po levé straně od silnice na Ohrozim. Druhý je umístěn u přehrady přes silnici naproti Pláže U Lázničků.

Na dotaz, jakou by mohly mít parkoviště případnou kapacitu, odpověděl přítomný architekt z firmy knesl kynčl architekti, že v prvním případě až 100 parkovacích míst, v druhém dokonce až 250 míst.

Snímek z prezentace k návrhu nového územního plánu Plumlova - 6. 1. 2020 - šedá plocha vpravo nahoře pamatuje na možnost výstavby rozlehlého parkoviště u přehrady. Foto: Karel Rozehnal

Některým z občanů se ale umístění parkovišť moc nepozdávalo.

„Proč pro případné parkoviště nezarezervujeme plochu za Podhradským rybníkem směrem k Soběsukám, vždyť ta už bývá při některých větších akcích v Plumlově jako provizorní parkoviště používaná,“ ozvala se například členka kontrolního výboru města Jindřiška Šafranová.

„Pozemek, co máte na mysli, skrývá určitá úskalí, část z něj využívá Povodí Moravy pro odkládání sedimentů a celkově má plocha velké množství vlastníků,“ argumentoval plumlovský místostarosta Martin Hyndrich s tím, že navíc uvažovaná plocha leží až za Plumlovem a nezabránilo by se tak průjezdu aut městem.

Dvě v územním plánu navrhované plochy podle něj skýtají tu výhodu, že jsou umístěna při příjezdu do města z frekventovaných směrů. „Auta by tak do centra vůbec nemusela zajíždět a o to nám právě jde,“ vysvětlil místostarosta.

Rozvoj bydlení

Řeč na jednání se dále vedla o různých plochách navrhovaných pro rozvoj bydlení. Třeba pozemky ležící za Cvrčelkou pod chatovou oblastí směrem na Ohrozim, kde je nyní pole, se jednomu z přítomných občanů zdály pro výstavbu jako nevhodné.

„Nechme to jen pro rekreační výstavbu, nechápu proč by se tam mělo stavět v takovém rozsahu,“ nechal se slyšet muž.

Místo i pro cyklostezku a domov pro seniory

Diskuse se dále stočila k plumlovským osadám a jejich rozvojovým možnostem. Zmíněna byla například možnost výstavby cyklostezky podél Hloučely od Soběsuk do Žárovic. Nový územní plán počítá i s možností vybudování dalšího domova pro seniory. Ten by se mohl nacházet těsně za Žárovicemi vlevo od silnice směrem na Hamry.

Pondělní diskuse v Plumlově tedy přinesla hned několik podnětů pro architekty ke zvážení. Samotné oficiální veřejné projednávání plumlovského územního plánu by mělo nastat někdy začátkem druhé poloviny roku.