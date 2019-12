Jednohlasně. Tak byl na pondělním jednání plumlovských zastupitelů schválen návrh rozpočtu města na rok 2020. Rozpočet je koncipován jako mírně přebytkový. Město počítá s výdaji v celkové výši 42 170 737 korun a s příjmy ve výši 42 851 000 korun.

Jednání plumlovského zastupitelstva 16. 12. 2019 | Foto: Deník / Karel Rozehnal

„V plánu máme dál investovat do postupných oprav vysokého i nízkého zámku, na jaře začne výstavba nového chodníku z Plumlova do Soběsuk a v příštím roce bude probíhat také stavba cyklostezky podél severního břehu plumlovské přehrady. Dále díky podpořenému projektu počítáme s opravou učeben v základní škole ruku v ruce s revitalizací školní zahrady,“ shrnula zásadní investice plumlovská starostka Gabriela Jančíková s tím, že co se týče plánované výstavby kanalizace v Hamrech, tak tam běží územní rozhodnutí. „Doufáme, že i tuto investici posuneme významně dál,“ doplnila starostka.