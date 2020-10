V tomto městečku, kde žije přibližně 2300 obyvatel, bylo k 21. říjnu aktuálně 57 potvrzených případů nákazy Covid-19. Koronavirus ochromil i činnost tamní radnice a v její budově situovaných úřadů. V karanténě je v současnosti i místní školní jídelna.

„Ani našemu městu potažmo radnici se problémy s covidem bohužel nevyhnuly, máme v karanténě velkou část zaměstnanců městského a stavebního úřadu. Do odvolání tak u nás tedy ani nefunguje podatelna městského úřadu. Já i pan místostarosta Martin Hyndrich jsme ale lidem stále plně k dispozici na mobilních telefonech či prostřednictvím emailu. Občany také informujeme o všem podstatném na našich webových stránkách, facebooku a v hlášení místního rozhlasu,“ sdělila starostka Plumlova Gabriela Jančíková.

Nejste na to sami

Stejně jako na jaře jsou podle ní zdraví pracovníci města a dobrovolníci připraveni plumlovské veřejnosti s čímkoliv pomoci.

„Nebojte se nás kontaktovat. Nebudete na to sami. Všem potřebným jsme schopni zajistit nákup potravin a donos léků do domu. Stačí zavolat přímo na můj telefon a my vše potřebné zajistíme,“ směřuje na potřebné svou výzvu starostka Jančíková s tím, že v nouzovém stavu v Plumlově připravili pro všechny občany i možnost dovozu obědů.

„Protože se nám školní kuchyně ocitla v karanténě, zajistili jsme vaření jídel na hotelu Zlechov a naše klubové zařízení ve spolupráci s asistenty ze základní školy se starají o jeho distribuci do domácností,“ doplnila starostka.

Apel od paní starostky

O jednu důležitou věc by ráda ze své pozice starostky všechny lidi požádala. Tou věcí je dodržování všech opatření a hygienických nařízení, které vydává ministerstvo zdravotnictví.

„Všichni víme, že nejvíce ohroženou skupinou obyvatel jsou senioři a lidé chronicky nemocní. Buďme k nim prosím ohleduplní a dodržujme pravidlo všech tří R. Tedy RUCE-ROUŠKY-ROZESTUPY. A snažme se co nejvíc zamezit šíření nákazy. Sama dobře vím jak je nošení ochranných roušek obtěžující, ale prosím, vydržme to. Je to jistá šance, že se nákaza nebude tolik šířit a my se budeme moci vrátit k běžnému životu,“ apeluje starostka.

S rouškou i při venčení pejska

Její slova se bere poctivě k srdci třeba i dvaasedmdesátiletá plumlovská seniorka Marie Rozehnalová.

„Slyšela jsem, že koronavirus řádí i u nás na sídlišti, já jsem zatím díky Bohu v pohodě a doufám, že i nemocní lidé v okolí brzy budou. Snažím se chovat obezřetně, když se na procházce se psem dám s někým do řeči, tak hovoříme vždy s odstupem a v rouškách. Po příchodu domu si hned také vydezinfikuji ruce. A pokouším se udržovat hygienicky čisté i zábradlí u nás v paneláku,“ popsala paní Marie s tím, že strach má a to hlavně o své blízké.

V obchodě běžný frmol

Život v Plumlově mezitím běží, sice pomalejším tempem než za normálních okolností, ale i tak lidé chodí na nákupy do místních obchůdků a vykládají si v rouškách ve dvojicích či malých skupinkách v ulicích. Mezi nimi se pohybují zaměstnanci technických služeb, kteří pravidelně dezinfikují zastávky a veřejná místa.

„U nás je normální frmol. Lidé nakupují stabilně, ale nevypadá to, že by se nějak předzásobovali. Mě osobně těší, že všichni zákazníci nosí roušky,“ popsala situaci v místním obchodě společnosti COOP prodavačka Zlatuše Klementová.

Sama prý bývá po směně vždy dost unavená.

„To víte, mít celý den za pokladnou nasazenou roušku, snažit se v rámci možností dodržovat rozestupy, stále si dezinfikovat ruce a být příjemná k lidem to prostě nějaké ty síly sebere,“ vypočítala Klementová.

Zákaz návštěv u seniorů

O poznání klidnější než v centru města je život v místním Domově pro seniory, který se nachází na okraji osady Soběsuky.

„V Domově platí od 9. října až do odvolání zákaz návštěv. Své blízké a kamarády ale můžete potěšit alespoň dodaným balíčkem či komunikací přes tablet. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách domova: www.dpssobesuky.cz. Samozřejmě u nás dodržujeme všechny předepsaná opatření, klientům se maximálně věnujeme a stále se jim snažíme ve všem, co je možné, vycházet vstříc,“ informovala ředitelka Domova Yvona Andělová s tím, že i u nich v Domově se potýkají s personálními omezeními, kdy někteří zaměstnanci nastoupili do karantény.

„Doplňujeme stavy v rámci možností. Požádali jsme i kraj o pomoc. A tak k nám právě nastupuje jedna studentka přímo z Plumlova,“ vysvětlila ředitelka Andělová.

Moc šťastni jsou v Domově za to, že se nákaza zatím vyhýbá jeho klientům.

„Snažíme se také, aby strach, který hodně nyní ve společnosti panuje, neměl u nás v Domově moc šanci se rozvíjet. Ničemu to nepomůže. Důležitá je naopak vzájemná podpora. Ráda bych tak poděkovala všem zaměstnancům a lidem, kteří mají s chodem našeho Domova co do činění za jejich přístup a ochotu bojovat,“ doplnila Andělová.

Kultura má lockdown

Co se díky lockdownu zastavilo takřka úplně je plumlovská kultura. Ta je hodně spojená s akcemi pořádanými na místním zámku.

Za normálních okolností by se tam v těchto dnech chystali na pořádání halloweenské akce a lákali na plakátech i na Moravskou zabijačku. Ale kde že loňské sněhy jsou.

„Z důvody nařízení vlády je zámek od 12. října až do odvolání pro veřejnost uzavřen,“ informují pracovníci zámku na svém oficiálním webu jasně a zřetelně tučným písmem.

A kastelán Pavel Zástěra k tomu smutně říká: „Měli jsme mít klasicky otevřeno až do konce října. Prohlídky a naplánované akce jsme museli kvůli vydaným opatřením bohužel stopnout.“

Podle něj jsou ale na zámku v případě uvolnění situace v listopadu schopni ještě něco hezkého pro lidi uspořádat. „Je to naše toužebné přání, stejně tak i oblíbené adventní prohlídky jsme podle možností připraveni realizovat,“ zmínil se Zástěra s tím, že se prostě uvidí, co bude.

I když je ale zámek pro lidi nyní uzavřen, žije dál svým životem.

„Máme tak čas, již teď zahájit zimní práce. Právě včera jsme pojmenovávali věci, do kterých se s vervou pustíme, a které jsme třeba nějakou dobu odkládali. Vesměs se bude jednat o vyklízecí práce a čištění různých prostor ruku v ruce s úpravou skladů, doplňováním evidence a dalšími činnostmi,“ hledá kastelán na současné situaci alespoň nějaká pozitiva a věří v lepší zítřky jak pro zámek, tak i pro všechny obyvatele Plumlova.