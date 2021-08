PLUMLOV

První písemná zmínka: 1384

Počet obyvatel: 2312

Zajímavosti:

Městečko Plumlov se rozkládá v kopcovitém terénu na rozhraní Drahanské vrchoviny a Hané v nadmořské výšce, která kolísá mezi 290 až 340 metry. Plumlov je tvořen čtyřmi místními částmi: Plumlovem, Soběsuky, Žárovicemi a Hamry. Historie městečka, jehož původ spadá do konce 13. století, je spjata především s panstvím šlechtických rodů a to pánů z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna. Turisticky je Plumlov vyhledávaným místem nejen díky svému nádhernému zámku a malebnému okolí, ale také kempu Žralok sídlícímu nedaleko Podhradského rybníka. Autokemp byl vybudován v roce 1965 s kapacitou až pro 700 osob. (Zdroj: mestoplumlov.cz)

Významné osobnosti:

Vojtěška Baldesarri Plumlovská (1854 - 1934), spisovatelka, učitelka, novinářka a dramatička, autorka her pro děti.Václav Svoboda Plumlovský (1872 – 1956), spisovatel a básník.František Sekanina (1875 – 1958), básník, spisovatel a literární kritik.

Přehrada, zámek, kostel



Městečko západně od Prostějova, je jednou z turisticky nejvyhledávanějších lokalit regionu. Návštěvníky láká především originální renesanční stavba zámeckého křídla nebo blízká plumlovská přehrada.



Ve městě v současnosti žije přibližně 2400 obyvatel a Plumlov je složen ze čtyř místních částí: Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry.



"Město Plumlov se může pyšnit nejen Plumlovskou přehradou, ale také krásným renesančním zámkem a barokním kostelem, jež se nacházejí na protilehlých kopcích. Do roku 1801 se na nádvoří zámku tyčil dokonce i hrad, který se do současnosti dochoval pouze v podobě zříceniny na kopci," komentuje plumlovská starostka Gabriela Jančíková.



Historie městečka, jehož původ spadá do konce 13. století, je spjata zejména se šlechtickými rody pánů z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna. První osídlení vzniklo v podhradí hradu, který byl vybudován kolem roku 1270 v době kolonizačního úsilí krále Přemysla Otakara II. V roce 1555 byl postaven kostel Nejsvětější trojice.



K roku 1590 se vztahuje první zmínka o pivovaru na Plumlově, k roku 1632 ke škole.Místní kostel Nejsvětější Trojice je neprávem trochu opomíjenou dominantou města. Dostavěn byl roku 1555 a má třiatřicetimetrovou věž. V ní se ukrývají dva zvony z roku 1830 – sv. Jan Křtitel, který váží 220 kilogramů a menší pětadvacetikilový Umíráček.



Zajímavý je i oltářní oltářní obraz z roku 1881, jenž je kopií obrazu sv. Trojice ve Vídni. V kostele se nachází i propůjčený vzácný cimbál z roku 1698. Při vchodu do kostela je památná tabulka a jsou tu zazděny koule jako připomínka, odkud vedly útok švédská vojska na městečko a zámek v 17. století.



O potřeby občanů se stará pět příspěvkových organizacích zřizovaných městem.



"Pracují pro místní obyvatele a turisty. Jedná se o Základní školu s poměrně velkou spádovostí, mateřskou školu provozovanou ve dvou budovách, základní uměleckou školu s velkým nadregionálním přesahem, domov pro seniory a klubové zařízení, které je ještě dále rozčleněno na jednotlivá střediska – zámek, kemp Žralok a technické služby," vysvětluje starostka.



Dlouhou a úspěšnou historií se mohou honosit i místní fotbalisté. Plumlovský Sokol působí dlouhá léta v krajských soutěžích v kategoriích dospělých i mládeže. Městečko je díky své poloze na hlavním silničním tahu směrem na Vysočinu a Drahanskou vrchovinu, také dobře dopravně obslužné.

Zámek je vidět z daleka



Plumlov je městečko nedaleko Prostějova se zámkem i přehradouZdroj: Deník/Zdeněk VysloužilNepřehlédnutelnou dominantou, která patří neodmyslitelně k Plumlovu je místní zámek. Unikátní budova začala vznikat v roce 1680 Janem Adamem Ondřejem z Lichtenštejna. Projektantem této velkolepé stavby byl Janův otec Karel Eusebius, který byl ovlivňován italskou renesancí a přál si v Plumlově vybudovat nejkrásnější rezidenci v zemích koruny české. To se mu bohužel nepovedlo. Stavba trvala deset let a ze čtyř plánovaných křídel bylo postaveno pouze jedno a ani to nebylo nikdy dokončeno. I přesto se z plumlovského zámku postupně stala turisty velmi oblíbená atrakce. Zámek se v roce 1994 dostal do majetku města Plumlova, které jej spravuje dodnes. "Po mnohaletém úsilí se zámek Plumlov dostal na indikativní seznam Národních Kulturních Památek," informuje starostka Gabriela Jančíková.

