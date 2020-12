„Zbývalo mi několik měsíců, možná rok, olomoučtí pneumologové mě vrátili do života,“ říká dnes s velkou úlevou čtyřiaosmdesátiletá seniorka. To, že má rakovinu plic s metastázami, se dozvěděla před rokem a osmi měsíci.

Po sérii testů nasadili specialisté okamžitě imunoonkologickou léčbu. Zabrala a seniorka se dnes cítí jako před nemocí.

„Protože už je mi 84 let, říkali mi, že kvůli věku to nemusí tak dobře zabrat. Úlevu jsem ale cítila téměř okamžitě po první kapačce. Chodím na ně každé tři týdny a cítím se zcela zdravě, nemám ani žádné vedlejší účinky,“ popisuje vdova, která žije v Kroměříži ve třetím patře v domě bez výtahu.

Do Olomouce dojíždí sama autem.

„Přestože jsem z Kroměříže, pro léčbu jsem si jela do Olomouce – před 22 lety jsem se tady léčila s rakovinou prsu a vyléčili mě, tak jsem se zase vrátila,“ vysvětluje.

Ustoupila dušnost, zlepšila se chuť k jídlu

Podle Juraje Kultana, vedoucího pneumoonkologa Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc odhalilo CT plic u pacientky mnohočetná nádorová ložiska v levé plíci, zvětšené uzliny v mezihrudí a přítomnost výpotku v pohrudniční dutině.

„Po sérii vyšetření jsme stanovili diagnózu dlaždicobuněčný plicní karcinom a protože vyšetření tzv. prediktivních markerů ukázalo, že nádor by mohl dobře reagovat na imunoterapeutický lék, nasadili jsme jej. Již první kontrolní vyšetření ukázala dobrý efekt. Pacientka absolvovala už jen jednu punkci menšího množství výpotku, zlepšila se jí chuť k jídlu, ustoupila dušnost a kašel po námaze. Efekt léčby potvrdil kontrolní RTG a CT,“ vysvětluje Kultan.

"Odbrždění" imunity a útok na nádor

Na olomoucké klinice používají imunoterapii standardně od roku 2018, kdy ji podali 28 pacientům. O rok později ji využili při léčbě 100 pacientů a do letošního listopadu už přibližně 130 nemocných.

Imunoterapie oprašuje původní myšlenku, že jednou z podmínek vzniku zhoubných nádorů je selhání imunitního systému. Lékaři s pomocí léků tento systém nabudí a odbrzdí tak, aby zaútočil na nádor – imunoterapii považují odborníci za jeden z největších objevů v medicíně.

„Loni jsme se navíc dočkali uvolnění imunoterapeutického léku pro část nemocných už v první linii,“ informuje vedoucí pneumoonkolog.

Dříve se umíralo do několika měsíců

Rakovina plic má v Česku ročně na svědomí asi 5 500 lidí – 85 procent z nich jen proto, že se na nemoc přišlo pozdě, tedy ve stadiu, kdy plicní nádor metastazoval.

„Až donedávna pacienti umírali do několika měsíců od diagnózy. Díky novým diagnostickým a léčebným metodám je možné řadu pacientů zcela vyléčit a těm, kteří byli diagnostikováni v pokročilém stadiu, je možné podstatně prodloužit život – až čtyřnásobně a v dobré kvalitě,“ vysvětluje Milan Sova z Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc, která je jedním z center, kde vysoce specializovaná léčba plicních nádorů probíhá.

„Na klinice máme jednu z nevyšších diagnostických výtěžností, tedy množství objasněných případů rakoviny plic v rámci celé České republiky. Je to zejména kvůli pokročilosti jednotlivých bronchologických metod. Díky různým navigačním metodám jsme schopni odebírat vzorky nádorové tkáně i z malých, periferních ložisek. Díky tomu je diagnostika rychlejší a přesnější,“ doplňuje Sova.

Značný posun a dlouhodobý efekt

Oba lékaři zdůrazňují, že imunoterapii nelze nasadit každému pacientovi s plicním karcinomem. Nelze ji podat například nemocným v celkově špatném stavu nebo těm, kteří se potýkají se závažným autoimunitním onemocněním, poruchou funkce orgánů, jako jsou plíce, játra, ledviny, nebo nemocným s pozitivitou určitých mutací na nádorových buňkách.

„Nicméně rozhodně oproti předchozím možnostem, kdy jedinou systémovou léčebnou možností byla chemoterapie nebo cílená léčba, je to značný posun. Pacienti v pokročilém stadiu mají větší procento léčebných odpovědí, prodlužuje se doba do progrese i celkové přežití, a navíc u části z nich pozorujeme dlouhodobý efekt léčby – přežití tři, pět i více let, které bylo před érou imunoterapie vzácné až raritní,“ doplňuje Kultan.