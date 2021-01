Plesové veselí v regionu tradičně startoval prostějovský městský ples. Ten se nekonal a stejně i všechny ostatní jsou aktuálně mimo téma.

"Letošní ples, na rozdíl od toho minulého, který se nesl v duchu oslav 630 let Povýšení Prostějova na město, měl být opět tradičním městským plesem. Bohužel jsme ho museli z objektivních příčin zrušit," komentuje náměstkyně primátora Milada Sokolová a doplňuje: "Osobně mě velmi mrzí, že plesová sezóna nebyla zahájena, byl to vždy prostor potkat spousty známých, se kterými není čas se setkávat a povídat si po celý zbytek roku. Stále věřím, že se epidemiologická situace co nejdříve zlepší, chybějící společenský život je ubíjející…"

Utrum mají i maturanti

Jeden z největších plesů na Prostějovsku organizuje Klub přátel Gymnázia Jiřího Wolkera, nejprestižnějšího vzdělávacího ústavu v regionu.

"Letošní maturitní ples se konat nebude. Termín byl 5. února a nepředpokládáme, že by se akce podobného rozsahu mohla uskutečnit," říká Michal Müller, ředitel GJW a pokračuje. "Uvažovali jsme o náhradní variantě. Že by se stužkování konalo po jednotlivých třídách v Národním domě. Ale i od toho jsme nakonec upustili."

Právě příprava stužkovacích plesů, je z pohledu maturantů nejoblíbenějším časem.

"Nejlepší a nejoddychovější část celého čtvrtého ročníku. V období přípravy plesu si člověk orazí od učení a vyčistí si hlavu. Je mi letošních maturantnů líto," sdělil nedávný maturant Robert Bureš.

Díra v rozpočtu

Nevyčíslitelný dopad má zrušení plesů i pro různé spolky. Například fotbalisté Čechovic pořádají v sezóně hned tři plesy, které jim pokryjí značnou část rozpočtu.

"Slušně řečeno, se jedná o výraznou část našeho rozpočtu. Vůbec netuším, jak letošní rok přežijeme, jak se s tím vším popereme," komentuje současnou situaci Josef Sklenář, předseda fotbalového oddílu TJ Sokol Čechovice a doplňuje: "My jsme s přípravou plesů tentokrát ani nezačali. Už před Vánocemi jsme se rozhodli, že nic chystat nebudeme. Myslím, že se plesy nebudou moct dělat ani v březnu a když, tak s takovými omezeními, že do toho stejně nepůjdeme. Nedovedu si představit, že budou dámy tančit s rouškami a podobně…"