Zařazení místních komunikací z celkové délky 99,056 km:

- I. pořadí – 29,271 km (lhůta ošetření do 4 hodin od výjezdu mechanizmů)

- II. pořadí – 41,256 km (lhůta ošetření do 12 hodin od výjezdu mechanizmů)

- III. pořadí – 28,529 km (bude ošetřeno po skončení předcházejících pořadí dle potřeby svozu odpadů, a to plužením nejpozději do 48 hodin od výjezdu mechanizmů)

Zařazení chodníků a cyklostezek z celkové délky 164,177 km:

- I. pořadí – 40,741 km (lhůta ošetření do 4 hodin od výjezdu mechanizmů)

- II. pořadí – 73,068 km (lhůta ošetření do 12 hodin od výjezdu mechanizmů)

- III. pořadí – 50,368 km (bude ošetřeno po skončení předcházejících pořadí dle potřeby svozu odpadů, a to plužením nejpozději do 48 hodin od výjezdu mechanizmů)