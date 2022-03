"Revitalizace pivovarského rybníčku ve Vrahovicích probíhá dle harmonogramu. V současnosti dochází k odtěžování sedimentu ze dna rybníčku a jeho odvozu," informuje o aktuálním stavu náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že po odtěžení přijde na řadu finální úprava dna a zpevnění břehů, zhotovení nového vtoku a výtoku z rybníčku a terénní úpravy včetně nové zeleně.

Zahájení revitalizace Pivovarského rybníčku v Prostějově - 16. 3. 2022

Zdroj: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

Vrátí se bruslení i koupání

Rybníček, jak ho zná každý rodilý Prostějovan, byl v minulosti vyhledávaným odpočinkovým místem. Lidé žijící na přilehlém sídlišti se tam chodili koupat a v zimě bruslit. Minimálně čtyřicet let se však s nádrží nic nedělalo a stala se tak přirozeným smetištěm. To vše by se mělo ještě letos změnit. Město plánuje z místa vytvořit volnočasovou zónu.

U soutoku Romže a Hloučely vznikne relaxační zóna. S čím konkrétně počítá?

Příjemné posezení s blízkým občerstvením

"Samotná vodní nádrž bude vybavena nášlapnými kameny a brouzdalištěm pro děti. Okolí bude osazeno lavičkami a odpadkovými koši," sdělila náměstkyně primátora Milada Sokolová, která dodává: "Jsem ráda, že se vytvoří další zajímavé místo pro aktivní odpočinek v přírodě. Atraktivitu lokality zvyšuje i oblíbená letní restaurace s atrakcemi pro děti hned vedle Pivovarského rybníčku."

Dokončení revitalizace Pivovarského rybníčku je plánováno do 31. srpna letošního roku. Celkové náklady by se měly pohybovat okolo třinácti milionů korun.

