Pivovar Jadrníček exceloval na Mezinárodním pivním festivalu v Litoměřicích, kde jeho světlá dvanáctka Náměšťák získala ocenění Česká pivní pečeť. Jedná se o nejprestižnější degustační soutěž v České republice. Dvanáctka z Náměště na Hané brala stříbro.

Rodinný pivovar Jadrníček zazářil s Náměšťákem na prestižní soutěži | Video: Tauberová Daniela

Pro sládka rodinného minipivovaru Radka Jadrníčka je to významné ocenění jeho práce, která je už ověnčena řadou medailí udělovaných předními znalci v oboru. „Je to pocta a potvrzení toho, že to děláme dobře.

Na soutěži Česká pivní pečeť jsou certifikovaní degustátoři, konkurence byla velká. Dostat se v této kategorii, v tomto výběru na druhé místo, je velký úspěch,“ cenil si nejnovějšího diplomu třicátník Radek Jadrníček.

Jako náměšťský patriot je hrdý na to, že letos bodoval Náměšťák

„Tento poctivý ležák je vařený z žateckého poloraného červeňáku a speciálně ze sladu z humnové Náměšťské sladovny,“ poukázal na zajímavost jeho bratr Luboš Jadrníček. „Vyznačuje se plným tělem a vyšší hořkostí,“ přiblížil experty oceněnou dvanáctku Radek.

Roste odběr sudů "na chatu"

Nejnovější prestižní cenu si šikovní bratři „nadělili“ k desetiletému jubileu, které letos tato úspěšná pivní značka oslavuje.

„Současně jsme rádi, že se po covidu a energetické krizi letos začínáme vracet do normálu. Obměnili se provozovatelé restaurací, z nichž mnohé přecházejí na lokální minipivovary, chtějí lidem nabídnout něco nového, což nám přeje. Značka nám roste. Výstav se letos začíná vracet zpátky do doby před pandemií. Letošek vnímáme jako ‚rok normálních časů‘,“ popisoval s úlevou Luboš Jadrníček.

Točeného piva, které od ledna kvůli vyšší DPH zdražilo, se však podle Jadrníčka v hospodách vypije méně než před pár lety. Minipivovaru ale roste objem v odebraných soudcích, které si zákazníci narazí na zahradě nebo o víkendu na chatě.

„Přibylo pivoték, které prodávají naše pivo, vozíme nově do Brna,“ zmínili bratři.

Velký potenciál vidí ve svých speciálech, o které je stále větší zájem. „Do čtrnácti dnů je speciál pryč. Pivaři mají chuť na něco nového,“ potěšil zájem sládka Radka Jadrníčka.

V prodeji je jen pár dní dvanáctistupňová novinka TE REO. „Svěží ležák uvařený z novozélandských chmelů Riwaka a Rakau. Mizí opravdu rychle,“ potvrdil odezvu na nabízenou pestrost produkce Luboš Jadrníček.

Oživení hospody v Olomouci

Minipivovar provozuje i vlastní hospůdku v Náměšti na Hané a krčmu na sídlišti v Olomouci. Tu si chce nadále udržet. Připravuje oživení podniku.

„Máme super tým, lidé tam rádi chodí, oblíbili si zahrádku. Provozovnu chceme zrenovovat, aby to byla už na první pohled naše značka. Plánujeme studii a chceme jednat s majiteli,“ naznačil proměnu Luboš Jadrníček.

Pivo bude chutnat vždycky, štamgasti mají jasno:

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

Unikátní etikety zaujaly i v Asii

Pivní značku z Náměště na Hané dělají i netuctové etikety na pivních lahvích, které vytvářejí společně se šternberským grafikem.

„Byla to trefa! Novozélandský speciál se mu hodně povedl. Pro zajímavost: když jsme byli před týdnem v Brně na festivalu, turisté z Jižní Koreje byli naprosto unešení, fotili si etiketu a točili videa. Máme zkušenosti, že naše etikety v regálech v obchodech zaujmou," usmíval se spokojeně Luboš Jadrníček.

