Vinou pandemie zavřené hospody a restaurace byly hodně cítit. Prim hrály malé soudky a zájem byl o mobilní pípy.

"Restaurace dělají osmdesát procent našeho byznysu. Zůstalo nám tedy nějakých dvacet procent a celý trh se přesunul na garážové pití. O dvě stě procent se zvedl prodej malých soudků. Loni v březnu při první vlně jsme zkoušeli i rozvoz potravin lidem domů. Bylo to ale tak logisticky náročné, že jsme od toho upustili," ohlíží se za neradostným obdobím majitel velkoskladu Martin Hubál s tím, že se v létě navíc zase na pár měsíců otevřely restaurace. "Řekl bych ale, že nás v první vlně rozvoz potravin zachránil."

K soudku piva krabice brambůrek

"Pandemii bych rozdělil do dvou extrémů. V první vlně se všechny pivovary k situaci postavily čelem. Pivo, které se neprodalo, se stáhlo zpět do pivovarů. Při podzimní druhé vlně se našly pivovary, které řekly: omlouváme se, ale první vlna byla na nás, druhá bude na vás. Zůstala nám tak spousta piva," krčí rameny šéf firmy a doplňuje: "Museli jsme dělat různé akce, například padesátku za cenu třicítky a jiné. Další věcí bylo, že jsme měli spoustu brambůrek, tyčinek nebo limonád ve sklech. Všechno nám zůstalo. Dávali jsme tak zákazníkům k bečce piva například krabici brambůrek, abychom to nemuseli vyhazovat."

Velký zájem o malé soudky

Lidé se naučili pít doma a do hospod se budou vracet pozvolna.

"Zájem o mobilní výčepy a malé soudky přetrvává. Pivovary se stejně jako my musely přizpůsobit a začaly vyrábět do menších soudků. Zájem je o třicítky, dvacítky, patnáctky i desetilitrové sudy. Všechno se přemístilo do těchto menších sudů. Některé pivovary přes zimu úplně zastavily stáčení do padesátilitrových sudů," popisuje situaci Hubál a dodává: "Například Bernard začal s výrobou padesátek až v uplynulém týdnu. Konkrétně k Bernardu mám jen pozitivní slova. Právě pivovar z jihu Čech si vzal zpět pivo i při druhé vlně."

O chlaďáky je zájem i po otevření zahrádek.

"Máme dvaadvacet výčepních zařízení a měsíc zpět i měsíc dopředu není na víkend jediný volný. Chlaďáky jsou prakticky pořád pryč," říká šéf velkoskladu a pokračuje: "Minulý týden jsme čekali mnohem větší nápor. Jeli jsme tak na třicet procent provozu gastro zařízení. Důvodem je, že restaurace jsou stále zavřené a zahrádky jedou v omezeném provozu. Dalším smutným faktem je, že pár hospod skončilo úplně. Navíc mají hospodští strach, že zase přijde nařízení, které je opět zavře."

Zásobují hospody v několika okresech

"Děláme kompletní gastro sortiment pro provozovny. Od piva, nealko nápoje přes alkohol, pochutiny a drogerii. Zavážíme celé Prostějovsko, dodáváme do provozoven na Olomoucku, Přerovsku a zásobujeme také v Litovli a Mohelnici," informuje Martin Hubál.

Na Hané se pije pivo ze všech koutů republiky. Nejvíce frčí Radegast, na paty mu šlape Bernard.

"Smluvně spolupracujeme přibližně s pětatřiceti pivovary. Druhů piv je nepřeberná škála, každý pivovar dělá okolo sedmi, osmi druhů," říká šéf a doplňuje: "Nejprodávanější značkou je Radegast, druhý největší zájem v regionu je o Bernarda. Právě pivo z Humpolce je moje srdcovka, mám ho nejradši. Minulý měsíc jsme podepsali smlouvu s jedním z nejoblíbenějších minipivovarů v republice, což je Nachmelená opice z Krnova. Domluvili jsme se na distribuci jejich piva pro střední Moravu."

Původní rodinnou firmu založila Jarmila Hubálová, po jejím odchodu do důchodu ji od roku 2016 převzal její syn Martin. Aktuálně má velkosklad v nabídce pěnivý mok z pětatřiceti pivovarů.