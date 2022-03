"Projekt Obnova návsi je řešen jednotlivými dílčími kroky. Naše náves je rozsáhlá, návštěvníci, kteří k nám přijedou říkají, že je pěkná. Naším cílem je, aby byla co nejdříve hotová a v jednotném rázu," říká pivínský starosta Kamil Štětař a dodává: "V Letošním roce budeme dělat kompletně cestu a parkovací stání u kostela. Současně už chystáme i projekt, který budeš řešit celé prostranství okolo kostela a u obchodu. Pokud nám schválí dotace, měli bychom se do toho pustit v příštím roce."

Zdroj: Youtube

Nová zastávka a přístřešek pro hudbu

"Ono všechno co už se na návsi udělalo není na první pohled viditelné. Například autobusová zastávka s přístřeškem pro hudbu nebo ochotníky ale ano. Je tam i betonový parket a je to místo, kde se odehrávají prakticky všechny kulturní a významné akce Pivína," vysvětluje starosta s tím, že právě tyto prvky jsou příkladem toho, jak by měla náves v budoucnu vypadat.

"Nechceme, aby stavební prvky byly každý pes jiná ves. Všechno by mělo k sobě nějak ladit a zapadat do celkového konceptu."

Bujaré ostatke bavily Pivín, přijel i prezident a Ovčáček. Podívejte se

Na řadu přijde i park

Dlouholetá vize je za svou polovinou.

"Celý projekt odstartoval na přelomu let 2016 – 2017. Doufám, že pokud nám budou kladně schvalovány žádosti o dotace, mohli bychom mít v roce 2024 hotovo. Jsou to velmi finančně náročné věci, se kterými navíc výrazně zahýbala inflace. To co jsme vybudovali v roce 2016, dnes stojí minimálně dvakrát tolik," komentuje aktuální situaci Kamil Štětař a uzavírá s tím, že: Po dokončení všech stavebních úprav, by se dále měla řešit revitalizace ústředního parku."

Jak se žije v Pivíně? Pojďte na návštěvu