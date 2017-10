Prostějovský Pirát Kapounek: Místy to byly až nechutné ataky

Petr Kapounek byl ve volbách na třetím místě nejvýše umístěným prostějovským Pirátem v Olomouckém kraji.

Petr Kapounek Foto: Archiv Pirátské strany

Nakonec se ziskem 920 preferenčních hlasů svoji pozici uhájil, výše se však neposunul.

„Já jsem ale spokojen, neměl jsem ani ambice někoho předběhnout,“ přiznal. Nespokojen byl však s útoky, které se proti Pirátům objevily…

Jak hodnotíte výsledky voleb?

Z pohledu Pirátů hodnotíme výsledek jako výborný, ale celkově jsou spíše děsivé.



Proč myslíte, že jsou spíše děsivé?

To, že uspělo SPD, se celkem očekávalo a ani mě to nepřekvapilo, i když to samozřejmě není zrovna dobrá zpráva. Bohužel je nejhorší ta kombinace drtivého vítězství ANO, které má slušnou většinu, s komunisty a SPD. To je hodně nebezpečná kombinace.

Vrátíme se však k Pirátům. Kdyby vám někdo před volbami řekl, že budou třetí nejsilnější stranou, věřil byste mu?

Bral bych to jako velmi optimistickou prognózu, nikoliv však nereálnou. Bylo jasné, že u voleb budou velká překvapení, jakým směrem se však čekat nedalo. My jsme ale cílili na těch 10 procent a jsme nadšeni, že se to podařilo.



Co podle vás stojí za jejich úspěchem?

Tvrdá práce každého jednotlivého fanouška, příznivce či člena. Také velice dobrá reputace, kterou mají naši politici. Piráti díky dlouholeté práci ukazují, jak by se ta politika měla dělat a že to jde dělat pořádně.



Když se však podíváme na volební výsledky na Prostějovsku, tak Piráti zde skončili se zhruba 8 procenty až šestí, výrazně pod republikovým průměrem. Čím to podle vás je?

Nevím přesně proč, ale na Prostějovsku je ten pravý extrém velice silný. Je to dlouhodobé, dá se to poznat i podle kandidátek těch stran, které jsou řekněme hodně vpravo. Je to totiž hodně zástupců z Prostějovska. Podle toho pak vypadají i ty výsledky. Ale proč to je? To vůbec netuším.



Vy sám jste skončil s 920 preferenčními hlasy na třetím místě, do Poslanecké sněmovny jste se tedy nedostal. Není to pro vás zklamání?

Ani ne. Já jsem neměl ambice někoho tím kroužkováním předběhnout. Já jsem s tím výsledkem spokojen, protože jsem si to své místo obhájil. To, kolik jsem dostal hlasů, je pro mě závazkem, že mám v práci pokračovat.



Do Poslanecké sněmovny se v Olomouckém kraji dostal jediný Pirát, a to Vojtěch Pikal. Myslíte, že je to dobrá volba?

Pro všechny, kdo ho neznají, to bude velice milé překvapení. Jedná se o velice chytrého a solidního člověka. U nás ve straně byl velice oblíben. Kdykoliv někdo potřeboval s něčím pomoci, tak každému pomohl. Je to určitě ta nejlepší volba.



I právě díky Vojtěchu Pikalovi, který má 30 let, se Poslanecká sněmovna omladí. Nebojí se Piráti kritiky, že mladí lidé nemohou být politiky?

Věk není žádný hendikep. Není to o tom, že bychom neměli zkušenosti. Když se podíváme na politiky, kteří tam jsou už dlouho, tak si nejsem jistý, jestli zrovna jejich zkušenosti jsou zrovna tím benefitem. Osobně to vnímám tak, že naše pirátští poslanci budou školit ty takzvané zkušené.



Zažil jste během kampaně nějaké útoky, ať už na internetu či osobně?

Zažil jsem hodně místy až nechutných ataků. Bylo to v drtivé většině od příznivců jedné strany, kterou bych nechtěl jmenovat. Ale v posledních týdnech byla proti nám tvrdá antikampaň, která byla stoprocentně založena na dezinformacích a dezinterpretacích. Také fyzicky jsem se setkal s lidmi, opět ze stejného tábora, kteří byli hodně agresivní. Ale to byli spíš frustrovaní jedinci.



Jak se ty ataky projevovaly?

Například poslední dva týdny zvolily ty řekněme extremističtější strany štvavou kampaň proti nějakému imaginárnímu nepříteli, a snažili se vsugerovat lidem, že oni jediní je ochrání před těmi všemi ostatními, kteří jsou zlí. Evidentně ta taktika uspěla, ale bohužel to Českou republiku poslalo do sfér, kde by se neměla ocitnout.



Jak to bude vypadat po volbách s prostějovskými Piráty?

Začínáme se připravovat na komunální volby. To je momentálně největší cíl, protože ta situace je v Prostějově katastrofální a musí se řešit.