Vedení pily se pro testování ve vlastních prostorách rozhodlo, aby ještě účinněji chránilo své zaměstnance.

"Zaměstnance testujeme už od začátku roku. Celkem proběhlo třikrát, ale prostřednictvím externí firmy. Dnes začíná nově naší závodní doktorkou. Zvolili jsme antigenní testování výtěrem z nosu," informoval Jan Vařeka, předseda představenstva pily Javořice, s tím, že se budou testovat všichni zaměstnanci v sedmidenním intervalu.

"Máme 195 zaměstnanců, ze kterých musíme odpočítat ty, kteří jsou v karanténě nebo na nemocenské," doplnil Vařeka.

Dva pozitivní případy od začátku roku

"Od začátku roku jsme už odhalili dva bezpříznakové pozitivní případy. Nákaza byla následně prokázána i PCR testem a pracovníci zůstali doma," sdělil předseda představenstva.

Náklady jsou menší než zastavení výroby.

"Platby za testovací sady jsou pouze zlomkem toho, co by nastala, kdybychom museli zastavit provoz. Pro tak velkou firmu jako jsme my, by se jednalo o ohromnou ztrátu," vysvětluje Vařeka.

V plánu je i očkování

"Pracujeme ve třech. Dva odebírají a já zadávám údaje do počítače. Výsledky sdělíme pouze pozitivním zaměstnancům. Odhadem myslím, že ve čtyři odpoledne bychom mohli mít hotovo," popsala závodní lékařka Jana Oujezdská.

"Jakmile to půjde, chtěli bychom i vakcinovat. Uvažujeme o tom, že bychom tuto službu poskytovali nejen zaměstnancům a jejich rodinám, ale i lidem z okolí," uzavřel Jan Vařeka.

Povinné testování zaměstnanců pro firmy s více než 250 zaměstnanci platí od středy 3. března. Od pátku 5. března se povinnost týká i podniků s 50 až 249 zaměstnanci. Stát na plošné testování přispěje z veřejného zdravotního pojištění 60 korun na test a proplatí čtyři testy měsíčně na každého zaměstnance či osobu samostatně výdělečně činnou.