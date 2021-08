Letos kroutí Petr Piňos v pozici šéfa plumlovského autokempu Žralok jubilejní desátou sezonu. Originální atmosféra, desítky až stovky různých akcí a každoroční inovace, to vše je z drtivé části i jeho dílo. Přestože je zaměstnancem města Plumlov, vede kemp jako kdyby byl jeho vlastní.

Správce plumlovského kempu Žralok Petr Piňos | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

"Správcování v kempu mě zcela naplňuje. Kolikrát se ale jedná o práci, která je na úkor rodiny, nervů a zdraví. Mám to tak, že sezonu jedu bez přestávky a přes zimu se dávám zdravotně do kupy. Beru to ale jako velkého koníčka, kdybych to vnímal jinak, tak už bych tady nebyl," vyznal se ze svého vztahu k vedení kempu Petr Piňos s tím, že má ke Žraloku srdeční vztah.