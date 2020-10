Pod "Pěti S" je zahrnutý Spánek, Strava, Sport, Stres a Stop kouření. Projekt má lidem na základě vědeckých důkazů ukázat, že to skutečně funguje a že každý zájemce o vylepšení celkové kondice musí s prevencí začít sám u sebe.

„Někdo od března prakticky nevyšel z domu. Na klinice máme v péči třeba čtrnáctileté dítě, které za tři měsíce ‚covidu‘ přibralo 16 kilogramů. Mnoho pacientů má zhoršené průběhy onemocnění, někteří vyšetření odkládali, až bylo pozdě. Jak to přežít a nezbláznit se z toho?“ uvažovala přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc Eliška Sovová.

Na situaci kolem pandemie Covid-19 lze podle Sovové nahlédnout i pozitivně.

„Může nám ukázat, že jsme se přestali věnovat vlastnímu zdraví, že čekáme jen na to, co nám kdo doporučí nebo co za nás udělá autorita. Že jsme přestali vnímat signály našeho těla, které nám krásně říká, co je špatně a že to máme nějak změnit,“ poukázala.

Co všechno tedy projekt „Pět S“ z olomoucké Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace zahrnuje?

Kvalitní spánek je podle Sovové priorita, zlepšuje imunitu a je dobré si na něj vyhradit v noci sedm až osm hodin.

„Krátkodobá nespavost je normální reakce na stresové zážitky, pokud ale trvá delší dobu, je dobré se obrátit na odborníky,“ poukázala a přidala několik dobrých rad:

„Během dne si udělejte čas na spánek, jídlo, práci a sociální kontakt. Tyto činnosti jsou důležité pro zachování biologických hodin. Co nejvíce si dopřejte expozici dennímu světlu - roztáhněte záclony, jděte ven do přírody. Hodinu před usnutím se uvolněte a relaxujte. Ráno vstávejte v pravidelnou hodinu.“

Zdravá strava jako základ

Zdravá strava je podle profesorky Sovové základní součástí prevence všech onemocnění.

Klinická data ukazují, že dostatečný příjem vitamínů, minerálních látek a omega-3 nenasycených mastných kyselin hraje významnou úlohu v posílení imunitního systému.

„V dobře vyvážené stravě se nachází dostatečné množství těchto látek, nicméně u některých osob není strava vyvážená a pak je třeba chybějící látky dodávat pomocí suplementů. Stejně to platí i pro období zvýšené potřeby a pro období probíhající infekce. Suplementace vitamíny a minerály sice neznamená prevenci ani léčbu Covid-19, může ale zlepšit imunitní odpověď,“ nabádala přednostka kliniky.

Pohyb - nejlevnější prevence

Vedle racionální stravy je podle odborníků přiměřená pohybová aktivita nejjednodušší, nejlevnější a nejvíce dostupnou možností, jak posílit organismus. Přiměřená pohybová aktivita působí nejen jako prevence, ale i jako terapie u civilizačních onemocnění.

„Pokud jsme se kvůli Covid-19 ocitli v karanténě, měli bychom zvýšit trvání cvičení na 200 až 400 minut týdně tak, aby bylo vyrovnáno snížení jiného pohybu,“ doporučila Eliška Sovová.

Intenzita by měla být spíše střední, protože vysoká může podle odborníků naopak snižovat imunitu.

„Je také dobré využít všechny možnosti domácího cvičení včetně tance, posilování s běžnými domácími předměty a relaxace,“ dodala.

Nesledujte čísla, udržujte kontakty

Chronický stres podle Sovové snižuje imunitu. Podle dostupných studií pociťuje v době pandemie Covid-19 kolem 35 procent lidí psychický distres - negativní stres a 16 až 28 procent pak úzkost a deprese.

U zdravotníků jsou čísla ještě horší; téměř polovina z nich trpí depresí, 44 procent zdravotníků pociťuje strach a u 34 procent se objeví nespavost.

Jak negativní stres omezit?

Podle Sovové není dobré sledovat počty nakažených, nemocných a mrtvých. Naopak žádoucí je udržovat sociální kontakty, pokud možno, tak osobní.

Nestěžovat si. Stěžování odčerpává energii, která potřeba někde jinde.

„Zkuste relaxaci, dechová cvičení, jógu. Běžte do přírody, která je mocný antistresor. Domácí zpěv, poslech hudby, čtení oddechové literatury, pohoda u šálku kávy, nákup něčeho hezkého - každý si přidejte to svoje, co vám dělá dobře,“ poradila profesorka Sovová.

Horší vyhlídky u kuřáků

Na následky kouření podle odborníků umírá na světě ročně osm milionů lidí. Příčinou jsou zejména kardiovaskulární onemocnění, nemoci plic, nádory, diabetes a vysoký tlak. Kouření je také rizikovým faktorem pro těžká onemocnění a úmrtí na respirační infekce.

„Kuřáci mají dvakrát vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu onemocnění Covid-19 než nekuřáci. Stejně tak někdejší kuřáci, kteří jsou více ohroženi těžším průběhem nemoci,“ uvedla Eliška Sovová.

Nejúčinnější v odvykání kouření je podle Sovové krátká intervence s doporučením odborníka, náhradní nikotinová terapie a farmakoterapie spojená s dalším sledováním a podporou pacienta v boji se závislostí.