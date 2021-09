"Prostějov mám rád. Pocházím z jižní Moravy, ale na Hanou dojíždím často. Účast je velmi dobrá, hlavně, když se ohlédneme kousek do minulosti a zohledníme všechny okolnosti. Plný sál jen potvrzuje, že je Prostějov dobrá volba," pochvaloval si početnost soutěžících Stanislav Kozlík, předseda Českého zahrádkářského svazu.

"Chystám se uvázat kytici do spirály a misku v nějakém lesním stylu. Jednou už jsem byla na Zemském kole a skončila jsem druhá. Uvidím, jestli se mi podaří stejný úspěch, je zde silná konkurence," usmívala se Erika Pumprlová z Prusinovic.

"Verunka je strašně šikovná. Loni jí to moc nevyšlo, ale je bojovnice. Obětovala i výuku ve škole, aby mohla přijít," dodává Ambrožová.

"Vytvořila jsem kulatou kytici a vypichovanou misku, tak aby byla z obou stran symetrická. Doufám, že uspěji, ráda bych postoupila do finále a tam bych chtěla taky vyhrát," smála se před hodnocením poroty juniorka z Vrahovic s tím, že ji loňský neúspěch neodradil.

"Soutěží se ve třech věkových kategoriích – žáci, junioři a senioři. Do Prostějova přijelo pětatřicet soutěžících. Prostějovsko reprezentují jedna žákyně, dva junioři a dvě seniorky."

"Máme velkou radost, že jsme opět dostali důvěru a mohli jsme uspořádat Moravské Zemské kolo floristiky. V Prostějově už má soutěž svou tradici a myslím, že i soutěžící sem jezdí rádi. Máme k dispozici příjemné a vzdušné prostředí Společenského domu, který vždycky provoní květiny," komentuje Vlasta Ambrožová, místopředsedkyně pořádajícího Českého zahrádkářského svazu s tím, že se do letošního ročníku zapojilo čtrnáct územních sdružení zahrádkářů.

