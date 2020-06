Podpora lidí v regionu

"Od začátku pandemie jsme s majiteli pivovaru přemýšleli, co dokážeme udělat. Těch nápadů bylo více, ale po společných debatách jsme dospěli ke dvěma projektům. Chceme podpořit okolí a život okolo nás," informoval Jan Horák, ředitel pivovaru Axiom Brewery.

Originální várka s výstižným názvem

"Zdravotníkům jsme uvařili pivo True heroes, což v překladu znamená skuteční hrdinové. Má oslavovat zdravotníky za to, co dokázali a ještě pořád dokazují, protože pandemie stále neskončila," vysvětluje Jan Horák a pokračuje: "Uvařili jsme i další pivo, speciální edici All togheter, což znamená všichni spolu. Jedná se o původní projekt amerického pivovaru Other Half Brewing Company, který dal všanc svoji vlastní recepturu, s jedinou podmínkou. Pivo musí být označenou stejnou etiketou a pivo se musí rozdat barům a hospodám. Jedná se o pomoc podnikům, které byly zasaženy pandemií."

Lékaři a sestry v práci pít nebudou

"Firmě Axiom Brewery bych chtěla především poděkovat. Vážíme si toho. Jedná se o hezký dárek, navíc krásně pojmenovaný. Naši zaměstnanci jsou opravdoví hrdinové," komentovala předsedkyně představenstva Středomoravské nemocniční a s úsměvem dodala: "Samozřejmě se jedná o alkoholický nápoj, takže ho zaměstnanci v pracovní době nedostanou. Vyzvednout si ho budou moci všichni po pracovní době. Vyjde nám to akorát pro každého zaměstnance. Sama také ráda ochutnám, protože mám pivo ráda."