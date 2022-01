Náš zákazník, náš pán. "Lidi se pořád ptali, kdy budeme zase dělat makrely. Tak jsme do toho šli znovu, i když je to v zimě hrozná práce. Chystat zmražené ryby v lednu je opravdu mazec. Máme zde ale skvělou partu, tak to vždycky nějak zvládneme," usmívala se Lucie Svačinová, provozovatelka konické Zámecké zahrádky, která místním nabízí pravidelně různé delikatesy z roštu nebo udírny.