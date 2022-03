Zájem o box je viditelný

"Na děckách je vidět, že je to baví a dělají to se zápalem. Myslím, že box je dobrý sport pro mladé. Celkově ovlivní chování, tlumí agresivitu a pokud mají mladí možnost trénovat v takovém prostředí, jako je v Prostějově, mohou i něco dokázat," komentuje Albrecht, který se díky boxu dostal z Brna do celého světa. "Je škoda, že v České republice je box na okraji zájmu. Já například hodně boxuji v Anglii a tam je postavení toho sportu úplně jiné. Atmosféra je při zápasech jako na fotbale. Stejně tak je box úplně jinde i v Německu, Rakousku nebo Švédsku."

VIDEO: Mladí bojovníci trénují na Vápenici, i pod taktovkou boxerských hvězd

Dvoumetrový zápasník předváděl mrštnost. Mladým adeptům bojových umění názorně předváděl techniky na zemi, kopy a údery.

"Pozvání sem přijal rád. Formou tréninkové jednotky chci předat zkušenosti a pokusit se místní borce posunout dál. Aktuálně pracuji v Brně, takže mám Prostějov po cestě, protože mým mateřským klubem je Box Club Krnov," vyjádřil se k nedělní návštěvě Tomáš Duda, zápasník MMA a představil se: "Začínal jsem s boxem K1, postupně jsem vše směřoval k MMA. V současnosti působím v národní lize MMA."

Sportem k ochraně zdraví

"Akce jsou pořádány za podpory Státního zdravotního ústavu. Zaměřila jsem se na box, protože se jedná o práci, která mě zajímá. Naším cílem je podpora pohybové aktivity a celkový fyzický rozvoj. Box a bojový sport je velmi dobrým příkladem," říká Martina Khailová, mediátor podpory zdraví SZÚ.

Příklady táhnou. "Snažím se, aby se mí svěřenci osobně setkávali a viděli v akci profíky. Podobné tréninky jim dají hodně," komentoval Mirek Bilinský, trenér Box Street Fight Prostějov, který má okolo pětadvaceti mladých svěřenců.