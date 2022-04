Vystoupíte v předvečer velikonočních svátků v Prostějově i Olomouci. Jak vy osobně vnímáte Velikonoce?

Samozřejmě jako svátky jara. Miluji přírodu a není krásnějšího období než jaro, kdy se vše probouzí a rozkvétá. Nicméně žijeme v náročných dobách, kdy je potřeba se obracet k našim tradicím i k historii. A proto intenzivně vnímám Velikonoce i jako křesťanské svátky a proto je náš koncert propojením hudby a příběhu posledních dnů Ježíše Krista, jeho ukřižování a zmrtvýchvstání.

Jsou pro vás koncerty v rodném kraji něčím výjimečným?

V Prostějově i v Olomouci koncertujeme s Ditou Hořínkovou v Husových sborech už 21 let. Takže jsme vlastně vytvořili jakousi tradici našich koncertů v těchto krásných kostelech. A každý koncert v obou těchto místech je pro nás vždy takovým návratem k blízkým, přátelům, řekl bych až k rodině těch, kteří se nám každým rokem na koncerty vracejí. V Prostějově se bohužel nekonal loňský adventní koncert, takže ten středeční je svým způsobem jakýmsi alternativním setkáním s našimi posluchači. Moc nás mrzelo, že jsme v prosinci nemohli koncert zrealizovat, o to více se těšíme na středu 13. dubna, kdy se v Husově sboru uskuteční náš Velikonoční pašijový koncert.

Výtěžek koncertů souvisí s charitativní pomocí, oslovuje vás pomoc potřebným?

My oba s Ditou už 21 let podporujeme Dětské centrum Chocerady (původně Dětský domov ve Strančicích), protože si myslíme, že je to dvojnásobná radost potěšit sebe a naše publikum hudbou a pak potěšit děti.

Na jaký repertoár se mohou posluchači těšit?

Na duchovní písně, na některé části z našich filharmonických Pašijí, na modlitby a zazní i jedna píseň z oratoria Mistr Jan Hus. Kdo se bude chtít v čase před Velikonocemi zastavit a poslechnout si příběh Ježíše spojený mou hudbou v podání skvělé Dity Hořínkové a mne, má možnost se přijít podívat a podpořit nás. Moc se do Prostějova i Olomouce těšíme!

Richard Pachman a Dita Hořínková: Velikonoční pašijové koncert

středa 13. dubna v 18:00 Prostějov - Husův sbor, Demelova 1

čtvrtek 14. dubna v 18:00 Olomouc - Husův sbor (nedaleko Slovanského domu)

(vstupné na oba koncerty 250,- Kč, vstupenky: www.ticketstream.cz + na místě před akcí)

Premiéra v roce 2016

Premiéra velkého nastudování Pašijí, ve které vystoupili Dita Hořínková, Martina Kociánová, Richard Pachman a Andrej Beneš, Akademický sbor Žerotín a Moravská filharmonie Olomouc se uskutečnila v březnu 2016 v Olomouci.

Ve stejném roce vyšlo také dvojalbum Pašije se záznamem premiéry. Komorní Pašijový koncert obsahuje některé skladby z premiérového nastudování Pašijí.