Participativní rozpočet: favorité čtenářů Deníku vypadli. Mají ale jistou šanci

Hlasovali jste pro to, co by se vám líbilo v Prostějově? Je dost pravděpodobné, že budete zklamaní, protože návrhy do nového participativního rozpočtu města, kterým dali čtenáři Deníku na našem webu nejvíce hlasů, schváleny nebyly. A to znamená, že do finále nepostupují. Ale některé jistou šanci mají. Jakou, to se dozvíte níže.

Jeden z vyřazených návrhů by si představoval informační systém nástupišť a odjezdů MHD na autobusovém nádraží. Zřejmě podobný, jako je na Floriánském náměstí. | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil