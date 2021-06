První písemná zmínka o obci není jednoznačně určena. S největší pravděpodobností se jedná o rok 1160. Čelčice jsou historicky známé i tím, že je postihl konec druhé světové války, kdy se obec stala ohniskem frontových bojů a prakticky celá vesnice lehla popelem.

Koncem léta 1945 byla na válkou poškozené Čelčice vyhlášena celostátní sbírka, která v polovině října přinesla 350 tisíc korun. Další ranou pro místní byla poválečná socializace zemědělství, kdy mnoho zámožných rolníků přišlo o veškerý majetek.

Devízou Čelčic je velmi výhodná poloha.

"Silnice je sice rozbitá a hodně frekventovaná, ale na druhé straně se lidi dostanou rychle do práce. Stejně tak vnímám jako výhodu železniční trať do Nezamyslic a Prostějova. Díky tomu nemáme problém s nezaměstnaností, kdo chce, tak si práci najde a dobře se do ní dostane," komentuje čelčický starosta Karel Černý.

Rybník chyť a pusť

V současnosti je zajímavou destinací místní obecní víceúčelová nádrž.

"Jsou tam nasazeni kapři, amuři i dravci. Chodí tam rybáři, ale musí lovit způsobem chyť a pusť. Odnášet si úlovky není dovoleno," říká o zajímavé rekreační lokalitě starosta Černý a pokračuje: "O rybník se stará obec. Dáváme tam násady, aby měli lidi zábavu. Chytání ryb je povoleno, hlavně děti ať se zabaví. Lepší než kdyby dělaly někde nějaký binec."

V Čelčicích se nachází či nacházelo několik výrazných architektonických objektů. Oficiálně státem uznávané památky jsou kaple sv. Floriána na návsi a další kaple sv. Jana Nepomuckého v polích. Objekt kaple sv. Floriána na návsi pochází pravděpodobně z konce 17. století.

Další významnou stavbou je památník padlým hrdinům z roku 1924. Po druhé světové válce byl postaven nový pomník se jmény padlých vojínů a občanů Čelčic.