Přihodit polínko a hlídat teplotu. Alchymie v podobě výroby domácí pálenky, se v Mostkovicích piluje od šedesátých let minulého století.

Více než dvacetiletou zkušenost má i rodina Pánova. "Letos je oproti loňsku úplně jiná situace. Minulý rok vymrzly všechny meruňky a proto jsme začínali až v polovině podzimu. V současnosti jsme tu třikrát týdně a v polovině září budeme pálit denně," informuje Iveta Pánová, členka rodinného klanu, který obhospodařuje palírnu se dvěma kotli.

"Menší kotel je dvouplášťový, to znamená, že je ponořený ve vodní lázni, aby bylo pálení šetrné. Topíme plynem a má objem 180 litrů a pálíme už od množství šedesáti litrů kvasu," doplňuje pokračovatelka rodinné tradice s tím, že v Mostkovicích mají i větší kotel s tradičním topeništěm.

"Větší kotel má objem tři sta litrů a topíme pod ním dřevem. Obhospodařuje ho brácha Kamil a pálíme v něm už od sto šedesáti litrů kvasu," komentuje Iveta Pánová.

Třešně a meruňky tečou jako z vodovodu.

"Všechno letní ovoce, které letos pálíme má výbornou cukernatost a tím pádem je kvalita, chuť i množství nadstandardní. Nejvíce k nám vozí meruňky a po nich třešně," prozradila s úsměvem zkušená palírnice.

Spokojenost se zračila i ve tváři letitého zákazníka.

"Přivezl jsem okolo sto deseti litrů třešní. Když to vyhouplo na sedmdesát, už jsem věděl, že to bude dobré. Ale, že nakonec budu mít jedenáct litrů a navíc čtyřiapadesátky, s tím jsem nepočítal," culil se spokojeně osmdesátiletý Jan Vysloužil a dodal: "Z kybla jeden litr, tak to má byt."