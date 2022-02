Vznikne na "Ruďáku" workoutové hřiště? Šanci má, jako i další projekty

Spontánní lidová veselice

"Je to tady v pohodě. Dáme svařák, mrkneme na chlapy jak skočí do vody a hlavně se potkáme se spoustou známých," sdělil Deníku Pavel Matoušek, provozovatel známého Bistra Hloučela U Matesů s tím, že by něco podobného sám rád uskutečnil: "Bohužel v Hloučele je tak po kolena vody maximálně. Ale myslím, že by se něco vymyslet dalo, chyběly mi zde holky ve vodě, jinak super akce," dodává Matoušek popíjející v objetí se svou přítelkyní Janou.

VIDEO: S oslem Vaillantem putuje republikou přes Žralok až do Íránu

Hudba, pivko a pohoda po celý covid

"Sandokan jel pořád, přes všechny zákazy a obstrukce. V širokém dalekém okolí nebylo nic otevřeno, ale tady se vždycky člověk napil a najedl. Sandokan je zkrátka kult," komentoval jeden ze stálých návštěvníků Petr.

Otužování odstartovala pandemie

"Otužování začali chlapi se začátkem covidu. Seděli tady na pivu a říkali, že proti tomu viru pomůže imunita. Sledovali jsme, jak pravidelně chlapů, kteří chodí v zimě plavat přibývá," komentoval zrod plumlovských otužilců jeden ze Sandokanů a s úsměvem dodal: "Já osobně se koupu až pod rovníkem. Takové věci přenechám jiným, raději zamíchám guláš a natočím pivo. Ale my jsme tady pro každou špatnost a když se něco děje, tak je to dobře."

Hurá do vody! Otužilci slavili Vánoce na plumlovské přehradě, přišly davy diváků

Do vod Podhradského rybníka se oficiálně v sobotu ponořilo dvanáct otužilců. Další jakoby neregistrovaní ale plavali také.

"Přímo U Sandokana je to na zlámání nohou. Byli jsme pod stavidlem a musíme říct, že voda byla jako kafe," uvedl za několik starších otužilců František Kocián, jenž před třemi roky překonal osmdesátku.