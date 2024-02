Otužilce hřálo pod plumlovským zámkem slunce. Podívejte se

Třeskuté mrazy minulých let vystřídalo v neděli jarní počasí. Populární otužilecká akce na hrázi Podhradského rybníka přilákala do Plumlova davy lidí. Návštěvníci mohli sledovat 43 odvážlivců, kteří se vnořili do ledové vody rybníka pod zámkem.