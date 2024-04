Vybrat největší ostudu Prostějova a pojmenovat tak nejpalčivější problém, který trápí naše město, jste mohli v uplynulých týdnech prostřednictvím hlasování na webu Prostějovského deníku. V anketě skončil na druhém místě s počtem 267 hlasů chátrající fotbalový stadion ve Sportovní ulici. Právě o tomto tématu bude třetí díl našeho seriálu.

Chátrající stadion ve Sportovní ulici v Prostějově - duben 2022 | Video: Deník/Zdeněk Vysloužil

Fotbalový a atletický stadion, na kterém hrál Panenka nebo běhal Změlík, je dlouhá desetiletí vystaven zubu času.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Každému, kdo prochází okolo bývalého hlavního sportovního stánku Prostějova, areálu stadionu ve Sportovní ulici, musí být smutno u srdce. Že by se tu v dohledné době hrál fotbal nebo běhali atleti, je nereálné.

V současnosti jsou tribuny a servisní zázemí srovnané se zemí

"Vnitřní areál jsme vyčistili, stavby a místnosti, ve kterých přebývali bezdomovci zbourali. V současnosti má celý areál v pronájmu město za částku 10 tisíc korun ročně," informoval o současném stavu stadionu majitel Marek Pořízka.

O areál se nově stará Domovní správa

"Pozemky jsou pronajaté za účelem výkonu sportovní a tělovýchovné činnosti a pořádání různých, zejména kulturních, společenských a reklamních akcí. Správu a údržbu pozemků pro město zajišťuje společnost Domovní správa Prostějov," potvrdila Deníku radní Milada Sokolová (ODS). O rozlehlou plochu nemá radnice v současnosti zájem. "Nemám žádné informace o tom, že by město mělo zájem pozemky získat," dodala Sokolová.

V minulosti nabídl majitel výměnu za městský majetek. "Ano, nabídl jsem před šesti lety městu tuto rozlehlou plochu. Chtěl jsem ji vyměnit za nemovitosti v majetku města," říká developer Pořízka.

V současnosti není směna na pořadu dne

"Pan Pořízka se mnou nikdy nejednal, nemám tedy žádné informace o možné směně či prodeji pozemků," komentuje patovou situaci Milada Sokolová, která má momentálně na starosti městský majetek.

Někdejší centrum sportovního života celého Prostějovska tak bude v nejbližších letech chátrat dál. V územním plánu je přitom lokalita vymezena pro sportoviště. "Platný územní plán zde nepovoluje nic jiného než plochy občanského vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení," potvrdila Sokolová.

Stadion ve Sportovní nechceme, vzkazuje město

Bezvýchodnou situaci umocnilo i nedávné úmrtí Romana Čechmánka. Právě hokejový olympijský šampion z Nagana je vlastníkem bývalé restaurace, která ke stadionu patří. "Já jsem vlastníkem pouze plochy. Budovu restaurace vlastní nebo lépe řečeno vlastnil Roman Čechmánek," konstatoval majitel Marek Pořízka.

Plány na stavbu nového stadionu ve Sportovní ulici vzaly za své před několika lety

Současný prostor by nestačil, stavba by musela zasahovat hluboko do sousedního biokoridoru Hloučela. Vedení města se proto rozhodlo pro rekonstrukci jiného stadionu, stadionu Za místním nádražím.

Příběh SK Prostějov - věčný boj o přežití

´Želízka´, na kterých hrály a sportovaly legendy, včetně olympijských vítězů Rostislava Václavíčka a Roberta Změlíka, tak budou v nejbližších letech nadále žít pouze ve vzpomínkách pamětníků.

HISTORIE STADIONU VE SPORTOVNÍ Chátrající stadion ve Sportovní ulici v Prostějově. 25. 4. 2022 Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil Stadion někdejšího oddílu SK Prostějov byl postaven na pozemcích u říčky Hloučely v roce 1931. V padesátých letech minulého století bylo vybudováno oplocení hřiště, následně koncem šedesátých let byly nahrazeny dřevěné tribuny novými betonovými. O další rekonstrukci se mluvilo na počátku milénia, ale nikdy k ní nedošlo. Postupné chátrání začalo po roce 2003, kdy kvůli nevyhovujícímu stadionu musel prostějovský fotbal opustit druhou nejvyšší soutěž. Poslední větší akcí na stadionu byla atletická Velká cena Prostějova v roce 2006. Původní oficiální kapacita stadionu byla 7500 diváků.

