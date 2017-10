Osadní výbory dostaly miliony. Na hřiště

Shodně na rekonstrukce či dostavby hřišť nakonec dostaly osadní výbory prostějovských místních částí peníze od magistrátu. Celkem tři miliony tak půjdou do venkovních hřišť v Žešově, Čechovicích a Vrahovicích.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Na co konkrétně? Vyšší ploty či nové zázemí. O záměru na svém webu informoval magistrát.



„Jedním ze záměrů je ten Osadního výboru Čechovice, Domamyslice, Krasice na stavební úpravy tamního hřiště. Provádět by se zde měla úprava stávajícího oplocení alespoň o dva metry po obvodě," uvedl náměstek primátorky Zdeněk Fišer, který naznačil, že zde byl i další požadavek od osadního výboru.

"Kvůli lepší využitelnosti hřiště na podzim či v zimě se na nás obrátil výbor s prosbou, zda bychom nemohli vybudovat i osvětlení hřiště," řekl Zdeněk Fišer.



Zda by i na tuto investici vyšly peníze zatím není jisté.

"Chtěli jsme také zázemí - třeba lavičky a kdyby vyšly prostředky tak i sociální zázemí. Od naší členky, paní Naiclerové, máme i cenový rozbor. Uvidíme, jestli se to podaří realizovat," řekl předseda osadního výboru Domamyslice, Čechovice a Krasice Jan Závodský.





Také Žešov by měl získat peníze na úpravu hřiště.

"Dohodli jsme se, že investujeme do zázemí fotbalového hřiště. Chceme zde nově přístřešek na úklid sportovního náčiní, také ale toalety," prozradil předseda výboru Martin Vyplel. Jak na západě Prostějova, tak i v Žešově, jižně od města, přitom zvažovali i jiné užití peněz. V Čechovicích tak například Hana Naiclerová prosazovala hřiště pro psy - agility.



"My jsme zvažovali i výstavbu multifunkčního hřiště. Nakonec jsme se dohodli na úpravách stávajícího. Důležité pro nás bylo, aby novinka sloužila sportovcům a dětem," uvedl Martin Vyplel. I Vrahovice nyní zvažují investici do hřiště, v tomhle případě školního. Oslovená členka výboru Milada Galářová však zatím nepotvrdila, zda došlo ke konečnému rozhodnutí.

"Je to komedie"

Zatímco někteří obyvatelé místních částí investiční akce vítají, jiní s rozdělením nesouhlasí. Ať už se samotným principem, kdy o prostředcích na výborech rozhodují lidmi nevolení činovníci, nebo s věcmi, do nichž by měly peníze téct.

"Je to komedie. Z mého pohledu je osadní výbor pro město užitečnými idioty. Jedná se o lidi dosazené městem, kteří jednají za zavřenými dveřmi," uvedl třeba Pavel Dopita z Vrahovic.

"Hřiště skutečně potřebovalo opravu, ale to je zřejmé. Peníze z výborů by měly jít na méně zjevné nedostatky, třeba jako pomoc hasičům na vybavení," míní muž o penězích pro osadní výbory. Ty získaly od města celkem tři miliony korun.